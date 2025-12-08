Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил отстранить главу региональной сети аптек «Курская фармация» Игоря Осипова от занимаемой должности. Его обвинили в срыве проверки организации.

«Я не понимаю, как руководитель предприятия, на 100% принадлежащего Курской области, может саботировать проведение проверки, назначенной по распоряжению высшего должностного лица региона. <…> В отношении [главы «Курской фармации» Игоря Осипова] материалы подготовить и направить в уполномоченные на это структуры. Игорь Викторович, мы с вами работать не будем», — распорядился Хинштейн на заседании областного правительства.

Губернатор добавил, что его тревожит эта ситуация, поскольку от нее напрямую зависит процесс обеспечения «наших льготников необходимыми медицинскими препаратами».

Врио министра здравоохранения Курской области Светлана Ермолова заявила, что руководство «Курской формации» не предоставило необходимые документы в ходе проверки. Чиновница считает, что предприятие «просто тянет время».

Первый заместитель губернатора Александр Чепик уточнил, что руководитель сети аптек «не допустил сотрудников Минфина на территорию, не дает общаться с людьми, хочет проводить только <…> камеральную проверку».

Как отмечает Чепик, сохраняются «ключевые вопросы» по ряду сделок, которые подписывал гендиректор. Кроме того, чиновник не исключает, что ведется доведение «Курской фармации» до банкротства для изъятия активов, которые находятся у предприятия.

«Предлагаю сейчас 34 млн [рублей] выделить [из регионального бюджета], чтобы задолженностей по заработной плате не возникло. Оперативно завершить всю проверку, и материалы направить в правоохранительные органы и в отношении сотрудников министерства здравоохранения, которые отвечали за данное направление, и руководителей этого предприятия», — заявил Чепик.

Хинштейн инициировал проверку «Курской фармации» в августе. Губернатор объяснял, что предприятие находится в собственности региона, поэтому необходимо «детально разобраться, какую роль оно играет, в частности в реализации льготных лекарств».