Губернатор Курской области Александр Хинштейн, назначенный в декабре 2024 года временно исполняющим обязанности главы региона и в сентябре 2025-го, победивший на выборах с 86,92% голосов, рассказал о серьезных финансовых проблемах области, которые ему пришлось решать в первую очередь. В эфире Радио РБК он сообщил, что столкнулся с долгами перед семьями участников СВО и пунктами временного размещения.

Хинштейн подчеркнул, что был «просто ошарашен», узнав, что выплаты некоторым семьям погибших участников боевых действий на Украине не производились с лета 2024 года.

«Стал разбираться. Действительно, оказалось, что есть долг у региона по выплатам семьям погибшим, выплатам за ранение, выплатам для наших участников СВО, для тех, кто контрактуется», — рассказал губернатор.

Помимо этого, добавил Хинштейн, в регионе образовалась задолженность за питание людей, проживающих в пунктах временного размещения. Эти задолженности, по его словам, были экстренно погашены, в том числе за счет резервного фонда. Теперь губернатор, по его заверению, держит этот вопрос на постоянном личном контроле.

Проблемы с бюджетом региона Хинштейн называл «очень плохими», ранее сообщая о дефиците в 17 млрд рублей. Принятый в первом чтении бюджет на 2026 год предусматривает доходы в 115,8 млрд рублей и расходы в 120 млрд рублей, что формирует дефицит в 4,2 млрд.

Вместе с тем губернатор указал на рост объема регионального бюджета по сравнению с показателями 2025 года, который был запланирован с доходами в 91,8 млрд рублей и расходами в 95,1 млрд, что формировало дефицит в 3,3 млрд.

«Если мы пропорционально посмотрим относительно того бюджета, который был, и того, который сейчас утверждает областная дума, то в пропорциях этот размер, дефицит сократился», — отметил он, подчеркивая относительное улучшение финансовых показателей.

Основными причинами дефицита Хинштейн назвал социальные обязательства, выплату зарплат и необходимость завершения брошенных строительных объектов. В качестве примера он привёл школу, строительство которой началось в 2021 году и было заброшено.

«Вот она стоит, как памятник безалаберности», — заявил губернатор.

При этом он добавил, что на достройку объекта в бюджете следующего года уже заложены средства.