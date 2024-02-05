Ленинский районный суд Саратова оштрафовал на 1,5 тыс. рублей местную фотохудожницу Инну Мосину за «демонстрацию символики экстремистской организации» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), пишет РИА Новости со ссылкой на ее защитника Дениса Руденко. По его словам, причиной стали снимки с радужными флагами, опубликованные на странице девушки в Instagram (принадлежит Meta*).

Протокол в отношении Мосиной был составлен 13 декабря — за месяц до вступления в силу решения Верховного суда о признании ЛГБТ** экстремистской организацией. Как отмечало издание «Свободные новости», внимание следствия привлекли три публикации в Instagram* фотохудожницы:

короткое видео, на котором девушка в черной футболке держит флаг ЛГБТ**,

снимок с девушкой на фоне того же флага,

изображение человека в зимней одежде с флагом в руках.

Судье материалы дела были переданы 18 января. Защитник художницы Денис Руденко подчеркивал, что Мосиной «вообще не объяснили, в чем противоправность ее действий». Кроме того, все упомянутые публикации были размещены в сети 3,5 и 6 лет назад — задолго до решения Верховного суда, отметил Руденко.

Сотрудник центра по борьбе с экстремизмом на заседании суда отказался объяснять, каким образом он обнаружил снимки на странице Мосиной в соцсети Instagram*, которая заблокирована в России, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». «Свободные новости» писали, что составивший протокол полицейский не смог ответить на вопрос, сколько цветов содержится в флаге ЛГБТ**, а также — в какой последовательности они расположены.

«Медиазона»*** утверждает, что суд так и не огласил, какие конкретно снимки художницы стали причиной для составления протокола за «‎демонстрацию символики экстремистской организации» ЛГБТ**.

Сама Мосина на одном из заседаний суда объясняла, что делала эти снимки за несколько лет до решения Верховного суда о признании ЛГБТ** экстремистской организацией. По ее словам, изображенные на фотографиях знаки — «творческие решения». В частности, на одной из публикаций изображена девушка без волос — эта работа посвящена борьбе с женским облысением, объяснила художница. «Выпали волосы, про это съемка была. Нигде не указано ЛГБТ**, абсолютно на другие темы», — цитируют слова Мосиной «Свободные новости».

Кроме того, Мосина утверждала, что ей не была известна символика ЛГБТ**, когда она размещала эти снимки. «На фото с космонавтом хотелось цвета добавить. Там все белое было. Если вы видели, это была белая зима 2018 года. Снег переходил в небо и объект бледный. Еще были ярко-розовые цветы и радужный флаг. Акцент», — объяснила художница.

Руденко подчеркнул, что Мосина удалила все посты из Instagram* сразу после звонка полицейского — 9 января. Юрист Максим Оленичев, который представляет интересы художницы, считает, что «суд неправильно применил закон».

«Запреты, установленные антиэкстремистским законодательством, еще не начали действовать [на момент публикации фотографий], а значит, за их нарушение нельзя привлекать к ответственности», — цитирует юриста правозащитный проект «Первый отдел».

Оленичев подчеркнул, что защита обжалует решение суда.

Дело Мосиной стало первым в России после признания ЛГБТ** экстремистской организацией. Однако суд вынес уже два решения по аналогичным делам. Так, в Нижнем Новгороде на пять суток арестовали местную жительницу — 24-летнюю Анастасию — по протоколу о «публичной демонстрации символики экстремистской организации» из-за сережек в цветах радуги, в которых она сидела в кафе. По словам адвоката девушки, суд не смог определить, какой именно символ имел отношение к ЛГБТ** и какие признаки символики экстремистской организации он имел. Впоследствии защита подала апелляцию в областной суд.

1 февраля по той же статье оштрафовали на 1 тыс. рублей жителя города Волжский Волгоградской области. В объединенной пресс-службе судов региона объяснили, что причиной стал размещенный в соцсети пост с изображением ЛГБТ**-флага. По версии суда, мужчина «разместил и хранил» символику экстремистского движения «в целях массового распространения». Свою вину он признал и заявил, что опубликовал флаг ЛГБТ** «по глупости».

Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны в ноябре 2023 года. Иск с таким требованием подавал Минюст, указав, что в деятельности ЛГБТ**-движения «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

*деятельность Meta по распространению соцсети Instagram в России признана экстремистской и запрещена

**решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

***внесена Минюстом России в реестр иноагентов