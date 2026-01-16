Испанский певец Хулио Иглесиас впервые публично ответил на обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него двумя бывшими работницами. Исполнитель назвал из заявления «абсолютно ложными» и выразил готовность защищать свое достоинство. Об этом он написал в соцсети.

«С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что когда-либо применял насилие, принуждение или неуважение к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны и вызывают у меня огромную печаль», — заявил Иглесиас.

82-летний певец добавил, что у него «все еще есть силы рассказать людям всю правду и защитить свое достоинство от такого серьезного оскорбления».

Ранее две женщины — домработница и физиотерапевт, работавшие в резиденциях Иглесиаса в Доминикане и на Багамах, — подали в прокуратуру Национальной судебной коллегии Испании жалобу на певца по обвинению в торговле людьми и сексуальном насилии. Истории этих женщин под измененными именами Ребека и Лаура 13 января опубликовали издания elDiario.es и Univision Noticias.

В статьях говорится, что слова женщин подкрепляются «обширными доказательствами» ― фотографиями, записями телефонных разговоров, сообщениями в WhatsApp (принадлежит Meta*), медицинскими заключениями и другими документами.

Описанные женщинами события, по их словам, произошли с января по октябрь 2021 года. Младшей из сотрудниц на тот момент было 22 года, Иглесиасу ― 77. Домработница Ребека обвинила певца в том, что он заставлял ее заниматься с ним оральным и анальным сексом, в том числе на глазах управляющих, а также оскорблял ее и бил.

Вторая сотрудница, физиотерапевт Лаура, рассказала, что Иглесиас якобы просил ее прилюдно показывать грудь, трогал ее, а наедине спрашивал, нравятся ли девушке другие женщины, секс втроем и «насколько она готова ко всему новому». По словам Лауры, певец также склонял ее к близости, но она категорически отказывала ему.

«Я могла сказать “нет”, и в какой-то степени он уважал это. Но были девушки, которые не могли отказать, и он делал с ними все, что хотел», — рассказала собеседница elDiario.

Работницы Иглесиаса также рассказали, что их рабочий день продолжался по 12-16 часов, им запрещали делать фотографии на территории вилл певца и заводить дружеские отношения между собой. Поскольку описываемые события происходили в период пандемии, сотрудницам также запрещалось покидать резиденции, при этом для мужского персонала подобных ограничений не было.

Предполагаемые жертвы насилия описали место своей работы как «дом ужаса», где «нормализовано насилие», хотя поначалу оно казалось «домом мечты». По словам женщин, Иглесиас контролировал количество съеденной ими еды, заставлял взвешиваться и мог публично унизить их во время обеда.

Согласно жалобе Ребеки и Лауры, описанные ими случаи насилия происходили с ведома двух сотрудниц, отвечавших за ведение домашнего хозяйства и наем персонала. Адвокаты потерпевших считают, что это позволяет говорить о существовании «преступной группы» по торговле людьми «с целью принудительного труда и рабства».

По словам Ребеки, управляющая домом, ответственная за отбор персонала, якобы поощряла сексуальные домогательства со стороны Иглесиаса и участвовала в них. Также она организовывала медосмотры для домработниц, включая гинекологические обследования и проверку на заболевания, передающиеся половым путем.

Первая начальница Ребеки в доминиканском поместье Иглесиаса (ее имя не приводится) назвала обвинения в адрес певца «ерундой», заявив, что испытывает к нему лишь «благодарность, восхищение и уважение». Она описала артиста как «скромного, щедрого, замечательного джентльмена, относящегося очень уважительно ко всем женщинам».

К сообщениям о предполагаемых домогательствах со стороны Иглесиаса следует отнестись с уважением, заявила пресс-секретарь правительства Испании Эльма Саис. Она подчеркнула, что власти страны выражают «твердую и полную приверженность борьбе с любыми актами насилия, домогательств или агрессии в отношении женщин».

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена