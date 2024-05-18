Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий четырехлетний срок по делу о публичных призывах к экстремизму, заявил, что в его окружении считают талантливым экономистом нового главу Минобороны Андрея Белоусова. Соответствующий комментарий осужденный экс-министр передал через своего адвоката Александра Молохова изданию Daily Storm.

По словам Стрелкова, он лично не знаком с Белоусовым, но люди из его окружения отзывались о нем как о «весьма серьезном, исключительно эрудированном и даже талантливом экономисте».

«Разница между [прежним главой Минобороны Сергеем] Шойгу и Белоусовым в том, что первый не руководил военными действиями, расставляя соответствующих ему людей, но будет ли позволено Белоусову «рулить» кадрами в военной сфере — поживем — увидим», — заявил он.

Стрелков добавил, что Белоусов на посту главы Минобороны прежде всего нуждается в компетентных подчиненных, которые смогут «вывезти» вопросы реорганизации управления Вооруженными силами.

Разделение вопросов оперативного руководства боевыми действиями и вопросов ВПК экс-министр обороны ДНР счел нецелесообразным. По его мнению, такой подход приведет к негативному результату.

Также Стрелков передал рекомендацию для экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которого арестовали по обвинению в получении взятки. «Передайте ему, что через 10 месяцев из унитаза вонять не будет», — приводит его слова Daily Storm.

По словам адвоката Стрелкова Александра Молохова, Иванова после ареста поместили в ту же камеру в СИЗО «Лефортово», где с июля 2023 года по январь 2024-го пребывал его подзащитный.

В конце января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Свою вину он не признал, а на приговор отреагировал фразой «Служу Отечеству». Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении экс-министра обороны ДНР стали две публикации в его телеграм-канале о ситуации в Крыму. В них говорилось о якобы имевшей место госизмене и подготовке к сдаче полуострова, а также о невыплате довольствия военным. Материалы дела впоследствии засекретили.

В феврале Молохов заявил, что Стрелков может отправиться в зону боевых действий на Украине в качестве добровольца. В разговоре с РБК адвокат сказал, что намерен попросить суд направить осужденного экс-министра на службу в одну из войсковых частей на линии соприкосновения.

Как рассказал Молохов, сторона защиты получила документ, в котором подтверждено согласие одной из воинских частей в ДНР на заключение контракта со Стрелковым и его назначение на должность командира взвода. В апреле адвокат сообщил РБК, что эта бумага пропала из материалов уголовного дела.