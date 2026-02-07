Обе версии картины фламандского художника XV века Яна ван Эйка «Святой Франциск Ассизский, получающий стигматы», которые хранятся в музеях США и Италии, могут оказаться поддельными: научные тесты с использованием искусственного интеллекта, проведенные швейцарской компанией Art Recognition, не выявили на них характерных для мастера мазков.

Эти полотна не дописаны и почти идентичны. Одно принадлежит Художественному музею Филадельфии, другое хранится в коллекции Королевских музеев Турина. Они играют важную роль в наследии Яна ван Эйка, из которого сохранилось крайне мало работ, — при том, что этого художника считают одним из величайших мастеров западноевропейского изобразительного искусства.

Исследование картин инициировал Тилбургский университет в Нидерландах. Он привлек швейцарскую фирму Art Recognition, которая специализируется на узконаправленном использовании искусственного интеллекта для анализа художественных работ. Результат проверки оказался шокирующим: картина в американском музее на 91% написана точно не кистью ван Эйка, туринская — на 86%.

Известный исследователей творчества художника и директор Музея Сюрмондта-Людвига в Ахене Тилль-Хольгер Борхерт, комментируя итоги исследования, напомнил, что ученые и раньше сомневались в авторстве этих двух картин. Их считали «студийными» — то есть созданными в мастерской ван Эйка, но не обязательно им самим.

Исполнительный директор Art Recognition Карина Попович назвала итоги исследования поразительными: она ожидала, что хотя бы одна из картин окажется подлинной. Для сравнения, анализ другой картины Ван Эйка — «Портрета Арнольфини», который входит в число самых популярных экспонатов Национальной галереи в Лондоне, — показал 89-процентную вероятность подлинности.

«Думаю, музеи Филадельфии и Турина будут недовольны. Это плохие новости», — признала Попович.

Искусствовед Ноа Чарни назвал результаты исследования неожиданными. По его словам, получив их в первый раз, специалисты Art Recognition настолько удивились, что провели повторный и еще более глубокий анализ. Сам он говорит, что ожидал признания туринской картины подлинной, а филадельфийской — более поздней копией от учеников художника.

«Если произведение выходит из мастерской Ван Эйка, это вовсе не означает, что он физически прорисовал все его детали. Это заблуждение, которое сложилось у людей из-за представления об одиноком художнике, сидящем на чердаке в Париже, пьющем абсент, курящем сигареты, носящем берет и самостоятельно выполняющем все этапы работы», — объясняет Чарни в своем подкасте.

По его словам, отрицательный результат проверки обеих версий «Святого Франциска Ассизского» свидетельствует о том, что обе картины являются студийными копиями и были списаны учениками ван Эйка с оригинала — который, очевидно, утрачен.

Ван Эйк считается одним из пионеров масляной живописи, его особенностью является высокая четкость деталей, включая самые мелкие. Несмотря на такую славу, сохранилось менее 20 картин его кисти.

Ранее Art Recognition с помощью ИИ выявила около 40 поддельных картин в продаже на eBay. В 2021 году она установила, что «Самсон и Далила» в лондонской Национальной галерее на 91% написана не Рубенсом, — и тем самым подтвердила подозрения экспертов, которые давно сомневались в ее подлинности.