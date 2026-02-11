Нужно поднять зарплаты госслужащим, чтобы они получали достаточно для «элементарно не нищенского образа жизни», а не были «коррумпированными дураками». Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.

По его словам, государство набирает в госструктуры людей, принимающих управленческие решения, но дает им «нищенские условия существования». Греф отметил, что нужно провести «реформу доходов госслужащих».

«Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много людей, у которых нет этих запасов», — цитирует его РБК.

По его словам, человеческая натура такова, что люди все равно будут думать, как разбогатеть, и от этого «никуда не деться», однако должен сохраняться страх уголовной ответственности за нарушения.

«Понимаете, никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти “нелюбимые чиновники”, от них зависит все будущее. Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее», — сказал он.

Глава Сбербанка также уверен, что льготы госслужащим не нужны: «Они что — больные, инвалиды? Им не льготы нужны, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату».

Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в госорганах в 2022 году, по данным Росстата, составляла 79,8 тыс. рублей. В центральных аппаратах федеральных органов показатель достиг 197 тыс. рублей, в территориальных управлениях федеральных органов — 61,5 тыс. рублей, в региональных госорганах — 91,1 тыс. рублей, а у муниципальных служащих — 58,3 тыс. рублей. Согласно указу президента России Владимира Путина от 1 октября 2025 года, зарплаты российских чиновников выросли на 7,6%.