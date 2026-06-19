Иранская певица Парасту Ахмади и восемь членов ее продюсерской группы, включая музыкантов, приговорены к 74 ударам плетью. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на документы суда провинции Кум.

Согласно решению суда, артисты также приговорены к двухлетнему запрету на выезд из страны и занятия творческой деятельностью. Им вменяется оскорбление общественной нравственности через производство и публикацию «вульгарного и аморального контента» в интернете.

В декабре 2024 года 29-летняя певица исполнила патриотическую песню Az Khoone Javanane Vatan в прямом эфире на своем YouTube-канале. Во время выступления она была без хиджаба.

Запись быстро набрала миллионы просмотров. Вскоре после публикации Ахмади и несколько музыкантов были ненадолго задержаны, а затем освобождены, однако власти завели на них уголовное дело.

Правозащитники и юристы, ознакомившиеся с документами, связывают это судебное преследование с более широкими усилиями властей по подавлению культурного инакомыслия.

«Приговор Парасту Ахмади к 74 ударам плетью просто за пение без хиджаба — это очередное напоминание о том, что ситуация с правами человека в Иране не изменилась, несмотря на пропагандистскую кампанию властей, направленную на улучшение имиджа», — заявила правозащитница Бахар Гандехари.

Ее коллега Моин Хазаэли назвал приговор безосновательным с правовой точки зрения, отметив, что иранское законодательство не криминализирует пение и исполнение музыки женщинами. Он подчеркнул, что телесные наказания вызывают серьезные вопросы с точки зрения международных обязательств Ирана по запрету пыток.

Для иранских артистов этот приговор, хотя и ожидаемый, усилил опасения по поводу ужесточения культурных репрессий. Актриса Назанин Бонади, имеющая иранское и британское гражданство, заявила, что наказание Ахмади — это яркое доказательство того, что «репрессивная машина исламской республики остается неизменной».

Иранская актриса Сетаре Малеки, которая была вынуждена уехать в изгнание после съемок в фильме «Семя священного инжира», рассказала The Guardian, что выступление Ахмади произвело на нее сильное эмоциональное впечатление. Она отметила, что артистка, осознавая возможные последствия, не отказалась от своего права петь и быть услышанной.