Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. В ночь с 15 на 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке он победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе.

Эта победа позволила Махачеву стать первым российским бойцом и одиннадцатым в истории UFC, кому покорились два дивизиона. Ранее, в мае, он добровольно освободил титул чемпиона в легком весе, чтобы совершить переход в полусреднюю категорию.

Поединок с Маддаленой стал для Махачева 29-м в UFC и 28-й победой. Теперь он делит с легендой спорта Андерсоном Силвой рекорд по количеству побед подряд в истории организации — 16. Следующие в этом списке идут Камару Усман (15 побед) и Мераб Двалишвили (14 побед).

Для Джека Делла Маддалены это поражение стало третьим в карьере при 18 победах.