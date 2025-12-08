Казахстанца Нурлана Акинжанова, который в конце ноября захватил эфир петербургского «Радио ШОК», чтобы выступить против военной операции на Украине, депортировали из России в Казахстан. Об этом 8 декабря сообщает «Ротонда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого Ленинский районный суд Петербурга постановил оштрафовать мужчину на 30 тыс. рублей по протоколу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Акинжанов на процесс не явился, уточнила пресс-служба городских судов.

Там пояснили «Ротонде», что казахстанец напрямую не высказывался против СВО, однако полицейские сочли его выразителем пацифистской позиции.

Канал «78» писал, что Акинжанов состоит на учете в психоневрологическом диспансере и что по этой причине ему не грозило лишение свободы. Собеседник «Ротонды» также сообщил, что в прошлом казахстанца принудительно отправляли в психиатрическую больницу.

Говорил «про Байконур, ядерные бомбы и Пригожина»

Как сообщала «Фонтанка», 52-летний Акинжанов приехал в Россию в конце августа через московский аэропорт Шереметьево, указав целью визита туризм. Затем он прибыл в Санкт-Петербург, где попытался проникнуть на местную радиостанцию, но его не пустила охрана.

В середине октября Акинжанов под видом курьера сумел попасть на радиостанцию «Питер FM» и попытался выйти в эфир, чтобы произнести «известный пацифистский лозунг». По данным «Фонтанки», в рюкзаке Акинжанова тогда нашли пластиковые стяжки, которые он, как утверждается, планировал использовать, чтобы «нейтрализовать персонал». На казахстанца тогда составили протокол о мелком хулиганстве.

В конце ноября Акинжанов ворвался в студию петербургского «Радио ШОК», где в это время находились ведущий программы «Специальный выпуск» Святослав Коровин и гость эфира, издатель и писатель Глеб Стафеев. Они рассказали, что мужчина занял кресло Стафеева и объявил о захвате станции.

«Мысль была: вдруг взрывчатка под курткой, вдруг вооружен? Решил, что противостоять не стоит и сказал: вот тебе микрофон, выступай. Мы стали вести беседу. Я сказал ему, что его слушают люди, трансляция идет», — рассказал издатель «МК».

Затем Акинжанов «начал высказываться против специальной военной операции», говорил Стафеев. Среди прочего мужчина сделал заявления «про Байконур, ядерные бомбы и Пригожина», пишет «Ротонда». Он также «заявил протест» против политики президента России Владимира Путина и назвал Украину братской страной, с которой российский лидер может договориться, рассказал Стафеев.

«Обещал, что в противном случае на Москву полетят атомные бомбы. Я пытался перевести его на отвлеченные темы», — добавил издатель.

Ведущий вызвал полицию, и, когда та приехала, Акинжанов добровольно сдался. «МК» писал, что после задержания казахстанца поместили в СИЗО и вменили ему «серьезные статьи УК — террористический акт и дискредитацию Вооруженных сил РФ». По данным «Фонтанки», делом занималась ФСБ.