В Санкт-Петербурге мужчина из Казахстана ворвался в студию «Радио ШОК» и на некоторое время захватил эфир, высказываясь против военной операции на Украине, пишет «Фонтанка». Издатель Глеб Стафеев, который был гостем программы в момент инцидента, рассказал изданию, что мужчина угрожал подрывом — как оказалось позже, он блефовал.

Захват радиоэфира произошел в воскресенье, 30 ноября, во время вечерней программы «Специальный выпуск».

«Кроме эфира, он никаких требований не озвучил. Получив микрофон, он начал высказываться против специальной военной операции, говорил про Москву и атомные бомбы», — сказал «Фонтанке» Стафеев.

По его словам, через 15 минут после начала программы раздался стук в дверь. В это время была музыкальная пауза, поэтому ведущий пошел открыть дверь, но тут же ударом был отброшен к стене.

«А он такой щупленький, худенький. Ошарашен. Ворвавшийся говорит, что ему нужен прямой эфир, в противном случае будет подрыв», — сообщил издатель.

На сайте самой радиостанции опубликован кадр видеозаписи с мужчиной в темной одежде и головном уборе, который находится в небольшом помещении студии вместе с ведущим и его гостем.

Ведущий Святослав Коровин также сказал, что стучавший в дверь сразу отбросил его ударом. Затем он занял место у микрофона, объявив о захвате радиостанции.

«На нем была мешковатая куртка, под которой могло быть все что угодно. Потребовал дать ему прямой эфир. Как мог я тянул время и не включал ему микрофон, но он сам умудрился вырубить музыку, включить микрофон и начать вещать про то, за что сейчас предусмотрена ответственность перед законом», — рассказал Коровин.

Стафеев смог установить контакт с захватчиком и отвлек его внимание, пока ведущий вызывал полицию. Правоохранители оперативно приехали и забрали мужчину. Кроме того, прибыли криминалисты и следователь. «Опросили, взяли показания. Все живы, все здоровы», — заключил Коровин.

По словам Стафеева, он также беседовал с захватчиком, когда приехали сотрудники полиции. «Он вышел из студии, добровольно сдался, уже без различных силовых каких-то действий», — сказал гость студии.

По данным «Фонтанки», казахстанцем занимается ФСБ.

Не первый захват

Мужчина назвался именем Нурлан, ему 52 года, пишет издание. В середине октября он же под видом курьера пытался проникнуть в студию радиостанции «Питер FM» с намерением произнести в эфире «известный пацифистский лозунг», рассказали «Фонтанке» сотрудники.

Прибывшая полиция тогда нашла в его рюкзаке пластиковые стяжки, которые мужчина, по собственному признанию, планировал использовать, чтобы «нейтрализовать персонал», говорится в статье. На него в итоге составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Тогда же стало известно, что до студии «Питер FM» мужчина пытался проникнуть на другую радиостанцию, но его не пустила охрана.

В Россию казахстанец прибыл в конце августа через московский аэропорт Шереметьево, целью визита он указал туризм. В Петербурге мужчина на момент инцидента на радио «Питер FM» жил в хостеле.