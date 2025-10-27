Сотовый оператор может изъять или заблокировать у пользователя сим-карту в случае недобросовестного использования, исходящего спама или если ее не использовали более полугода. Об этом IT-эксперт Алексей Курочкин рассказал изданию «Абзац».

В первом случае речь идет о ситуациях, когда девайс был передан мошенникам и используется в недобросовестных целях. Блокировка по этому основанию подразумевает, что больше пользоваться симкой никто не сможет, отметил Курочкин.

«По факту при таких условиях реальный владелец ими не пользуется, они просто открыты на его имя или человек о них может вообще не знать, но мошенники их используют в своих целях», — заметил эксперт.

Блокировка за исходящий от пользователя спам происходит, если обладатель не использует девайс по назначению более полугода, объяснил Курочкин. Тогда, по словам эксперта, оператор связи продает номер другому клиенту.

Ранее в Москве возбудили первое уголовное дело за незаконную передачу сим-карт (ст. 274.4 УК), злоумышленника задержали. В ходе обыска у него изъяли смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы.

По предварительным данным, мужчина должен был посещать офисы операторов связи и заключать договоры на оказание услуг. Документы при этом оформлялись на основании поддельных договоренностей от имени различных юрлиц. В случае успешной операции подозреваемый передавал полученные телефонные номера третьим лицам. За каждый оформленный договор ему обещали выплатить 9 тыс. рублей.