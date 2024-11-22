Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал в своем телеграм-канале «корейца Диму» из числа бойцов отряда и заявил, что «из-за него переполошилась вся Украина, вся Америка и вся Европа». Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал то же видео с подписью о том, что «найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев».

Таким образом Кадыров и Алаудинов отреагировали на слухи в западных СМИ о якобы переброске в Россию военных КНДР для участия в военной операции на Украине и для того, чтобы выбить украинские войска из Курской области. Официальных подтверждений этому не было ни из Москвы, ни из Пхеньяна.

В начале ролика Алаудинов рассказал, что объезжает вместе со священником отряды «Ахмата» и что одним из них командует украинец с позывным Хохол. Далее Алаудинов подозвал одного из бойцов, который на вопрос о национальности ответил, что он кореец.

«Вот, пожалуйста. Из-за этого корейца, который у нас в “Ахмате”, переполошилась вся Украина, вся Америка и вся Европа. <…> Представьте себе, у нас есть свои корейцы. Его зовут Дима, он с Сахалина. И вот бойтесь, у нас в “Ахмате” есть корейцы, пожалуйста. Трепещите», — сказал Алаудинов.

Комментируя видеозапись, Кадыров отметил, что Алаудинов «раскрыл все карты панических настроений врага».

«Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навел всего лишь один кореец по имени Дима, который родом из Сахалина и является бойцом легендарного спецназа “Ахмат”», — написал глава Чечни.

Слухи о военных КНДР в России

Слухи о якобы присутствии отдельных северокорейских военных в зоне боевых действий на Украине, а также о возможной отправке туда солдат регулярной армии КНДР появлялись еще в 2022 году. В МИД России тогда говорили, что «подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется».

С начала октября 2024 года в интернете и СМИ снова стали писать о возможной отправке северокорейских солдат в Россию для участия в военной операции на Украине. Западные издания также публиковали снимки якобы переброшенных военных КНДР.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал эти слухи 24 октября, назвав снимки «серьезной вещью». «Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — сказал он. Глава государства напомнил о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном и добавил, что как стороны будут соблюдать договоренности — «это уже наше дело».

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель на прошлой неделе утверждал, что на восток России прибыло свыше 10 тыс. северокорейских военных — якобы «большинство из них переместились на запад в Курскую область, где начали участвовать в боевых действиях наряду с российскими войсками».

В КНДР данные о переброске в Россию северокорейских военных называли «беспочвенными слухами». Вместе с тем глава МИД КНДР Цой Сон Хи говорила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с самого начала военной операции на Украине дал указание поддерживать российскую армию.