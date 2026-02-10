Eureporter изучил, каким образом опыт организации девелоперских проектов в России может быть адаптирован к работе за ее пределами, и выделил кейс девелопера Алексея Семеняченко как один из успешных примеров в европейском девелопменте.

Как сообщает Eureporter, в последние годы ряд российских предпринимателей продолжили развивать бизнес-проекты за пределами страны, адаптируя накопленный управленческий и инвестиционный опыт к новым рынкам и институциональным условиям. Одним из таких примеров оказался Алексей Семеняченко, который сегодня реализует проекты в сфере курортного и инфраструктурного девелопмента в Испании.

По данным Eureporter, Семеняченко имеет многолетний опыт работы в девелопменте в России. В 2000—2010-е годы он работал в сфере курортного и инфраструктурного строительства, возглавлял девелоперскую группу «Олимпик Сити» и участвовал в региональных и федеральных проектах.

Среди реализованных инициатив издание отмечает участие Семеняченко в проектировании и инфраструктурных работах в рамках социально значимых олимпийских объектов в Сочи. В частности, речь идёт о реконструкции железнодорожного вокзала в Адлере и строительстве вокзала на курорте «Альпика». Эти объекты были введены в эксплуатацию и вошли в транспортную инфраструктуру зимних Олимпийских игр 2014 года.

Параллельно, как известно, Семеняченко принимал участие в культурных и благотворительных инициативах, связанных с продвижением российского искусства за рубежом, включая проекты «Русских сезонов», а также входил в попечительские советы профильных фондов и учреждений культуры.

Издание указывает, что после 2014 года Семеняченко начал диверсифицировать бизнес и инвестировать в зарубежные активы, в том числе в Испании и Объединённых Арабских Эмиратах. Этот шаг рассматривался как часть долгосрочной стратегии управления рисками и расширения географии деятельности, а не как отказ от российских проектов.

После 2022 года изменения в политической и экономической среде ускорили смещение профессионального фокуса в сторону зарубежных юрисдикций. В последние годы основное внимание Семеняченко сосредоточено на проектах в Испании, где он зарегистрирован как руководитель девелоперских компаний в публичных коммерческих реестрах — Registro Mercantil и BORME.

Как подчёркивает Eureporter, девелопмент существенно отличается от технологического и финансового секторов, где релокация бизнеса зачастую проходит быстрее. В инфраструктурных проектах ключевым фактором является не перенос активов, а применение управленческой и проектной экспертизы, сформированной при работе с долгосрочными инвестиционными циклами, муниципальными и региональными властями и сложной регуляторной средой.

Испанский рынок девелопмента, по данным издания, характеризуется жёсткой регуляторикой, длительными процедурами согласования и важной ролью местных администраций. В этих условиях особенно востребован опыт управления комплексными инфраструктурными проектами, а цена юридических и финансовых ошибок остаётся высокой.

Одним из текущих проектов Семеняченко Eureporter называет курортный девелоперский проект El Algarrobo в Андалусии, в провинции Кадис, в районе Альхесираса. Согласно инвестиционным материалам, проект предполагает комплексное развитие территории площадью около 1,36 млн кв. метров с жилой, гостиничной и рекреационной инфраструктурой. Общий бюджет оценивается примерно в 728 млн евро, проект находится на стадии планирования и продвижения.

Как отмечает Eureporter, пример Семеняченко позволяет расширить представление о международной деятельности российских предпринимателей, которая до недавнего времени чаще рассматривалась через призму технологического и финансового сектора. В инфраструктурных отраслях, подчёркивает издание, ключевым фактором остаётся перенос управленческого опыта и проектной логики, накопленных в рамках масштабных и долгосрочных инициатив.

В агентстве отмечают, что подобные проекты демонстрируют востребованность профессиональной экспертизы вне зависимости от страны происхождения предпринимателя и отражают растущую роль международного девелопмента как сферы, в которой опыт работы с комплексными проектами и сложным регулированием сохраняет свою ценность.