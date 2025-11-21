Через 20-25 лет телевидение может превратиться в полномасштабную голографическую реальность, где зрители станут активными участниками событий, а контент будет создаваться искусственным интеллектом для каждого человека персонально.

Такой прогноз в беседе с изданием «Телеспутник» представил главный эксперт по цифровому телевидению Московского научно-исследовательского телевизионного института Константин Быструшкин. По его словам, ключевыми драйверами этой трансформации станут ИИ и компьютерные аватары, однако новые технологии несут и серьезные социальные риски.

От VR к голограммам и тактильным ощущениям

По мнению эксперта, развитие технологий движется к полному слиянию виртуальной реальности с окружающим миром. Конечной целью является создание эффекта полного присутствия, который потребует перехода от современных VR-шлемов к многоракурсным системам голографического телевидения. В перспективе эксперт допускает и воздействие на обоняние. Решение этих сложнейших научно-технических задач, как полагает специалист, займет не менее двух десятилетий.

ИИ как создатель персональной реальности

Важнейшую роль в будущем, по мнению эксперта, будет играть искусственный интеллект. Быструшкин убежден, что только ИИ сможет генерировать уникальный контент для каждого зрителя в режиме реального времени. В качестве примера он привел ситуацию, когда болельщик сможет виртуально занять любое место на стадионе, а ИИ создаст для него соответствующее звуковое поле и окружение. Таргетированная реклама, адаптированная под виртуальную среду, станет при этом основным инструментом монетизации для телекомпаний.

Социальные риски и угроза творчеству

Наряду с перспективами эксперт выделил серьезные угрозы. Погружение в виртуальную реальность, по его мнению, приведет к социальной изоляции и разрушению традиционных способов общения.

«Если дети и родители будут общаться только в виртуальном мире, это окончательно разрушит традиционные семейные ценности», — предупредил он.

Отдельную озабоченность специалист высказал относительно влияния ИИ на творческие профессии. Он сравнил этот процесс с воздействием компьютеров на шахматы, где программы «убили драматическое зрелище противостояния выдающихся шахматистов». По аналогичному сценарию, искусственный интеллект может «убить кинематограф с живыми актерами, музыкантов и композиторов», лишив работы творческую интеллектуальную элиту. Остается открытым вопрос, будет ли такая замена благом для общества в целом.