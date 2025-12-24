Перед тем как покупать подарки к Новому году, россиянам необходимо надежно защитить свои аккаунты на платформах онлайн-магазинов, чтобы исключить атаки мошенников. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель группы повышения осведомленности компании Ozon Михаил Лобов.

Ключевые меры защиты, по его словам, заключаются в том, чтобы выбрать надежные торговые площадки, защитить свои личные данные и осторожно относиться к входящим звонкам и сообщениям.

Для покупок стоит выбирать только официальные интернет-магазины, поскольку там используются проверенные протоколы передачи данных, отметил эксперт. По его словам, это значительно снижает риск утечки персональных данных и банковских реквизитов. Вместе с этим Лобов призвал проверять все ссылки в интернете, так как мошенники нередко создают фишинговые сайты, имитирующие реальные платформы и маркетплейсы.

Специалист посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию и сложные пароли при регистрации в личном кабинете интернет-магазина. Такие пароли содержат буквы разных регистров и цифры, они также не должны быть связаны с личными данными пользователя.

«Чем менее очевиден ваш пароль, тем лучше. Некоторые пользователи, например, берут строки из песен и добавляют к ним цифры, создавая надежный шифр», — отметил Лобов.

Кроме того, эксперт призвал обращать повышенное внимание ко входящим звонкам и сообщениям. Он напомнил, что сообщать по телефону код из СМС, пароли и паспортные данные нельзя ни при каких обстоятельствах — особенно если звонящий представляется сотрудником банка, государственного ведомства или онлайн-магазина.

Ранее президент России Владимир Путин во время «Итогов года» сообщил, что меры по борьбе с телефонными мошенниками в 2025 году были эффективными. Согласно статистике МВД, количество таких преступлений сократилось на 7%, а ущерб от них упал на 33%.

В ноябре в ведомстве рассказали, что самыми распространенными схемами обмана россиян в 2025 году стали перевод денег на якобы безопасный счет, предложения инвестировать в криптовалюту, внесение «предоплаты» за товар и фишинговые сайты.

По данным Центробанка, по итогам III квартала года злоумышленники провели 460,1 тыс. мошеннических операций — на 51% больше среднего значения за последние четыре квартала. В ЦБ добавили, что ущерб от этих действий превысил 8,2 млрд рублей. При этом банки только за три месяца с июля по сентябрь отразили 28,5 млн попыток совершения мошеннических операций.