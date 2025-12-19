Президент России Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с телефонными мошенниками в 2025 году сработали. По его словам количество подобных преступлений сократилось на 7%, а ущерб от них снизился на 33%.

Вместе с тем президент России предупредил о том, что мошенничество «никуда не делось». Он отметил, что по мере развития технологий, преступники будут и дальше модифицировать инструменты обмана граждан.

«Поэтому как только с вами кто бы то ни было и каким бы голосом не говорил, учитывая возможности искусственного интеллекта это особенно опасно, как только начинают говорить о деньгах или имуществе — сразу же кладите трубку», — заявил Путин.

Все проблемы, связанные с имуществом, он призвал обсуждать напрямую с банком.

В конце ноября в МВД назвали самые распространенные схемы мошенничества с 2025 году. Согласно статистике ведомства, чаще всего россиян обманывали под предлогом перевода денег на «безопасный счет», инвестированием в криптовалюту, фишинговыми ссылками и предоплатой за товар.

В том же месяце стало известно, что суммарный ущерб от атак мошенников против детей за первые десять месяцев 2025 года составил около 850 млн рублей. По данным аналитиков, чаще всего несовершеннолетних обманывают в онлайн играх Roblox и Minecraft.

Банк России также сообщал, что по итогам III квартала 2025 года злоумышленники совершили в России 460,1 тыс. мошеннических операций, что на 51% больше, чем в предыдущих четырех кварталах. Суммарный же ущерб от действий аферистов составил 8,2 млрд руб.