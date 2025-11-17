Суммарный ущерб от атак мошенников против детей за первые десять месяцев 2025 года составил около 850 млн рублей, сообщили «Ленте.ру» аналитики компании F6. За этот период было зарегистрировано свыше шести тысяч случаев, в которых злоумышленники манипулировали несовершеннолетними, заставляя их переводить средства с банковских счетов родителей.

Специалисты отметили, что мошенники зачастую находят жертв в компьютерных играх, социальных сетях и популярных мессенджерах. Чаще всего это происходит на онлайн-серверах игр Roblox и Minecraft, а также модификациях последней, которые стали отдельными играми.

По данным F6, чтобы войти в доверие к ребенку, преступники используют разные манипуляции: выгодное получение внутренней валюты или скина в игре, участие в розыгрыше от популярного среди детей блогера. Они предлагают жертве выполнить на первый взгляд безопасные задания, после чего начинают запугивать ребенка тем, что его действия могут привести к уголовной или административной ответственности для их родителей.

Конечной целью аналитики компании называют получение паролей от банковских приложение и принуждение ребенка перевести все деньги со счетов взрослых.

«Мошенники постоянно адаптируются к новым мерам защиты со стороны государства, банков и вендоров, что делает противодействие им еще более сложной задачей», — рассказали собеседники «Ленты.ру».

Как отметила глава отдела аналитики данных департамента Fraud Protection компании F6 Александра Радченко, для защиты детей от подобных угроз банки должны использовать специализированные продукты и постоянно уделять внимание безопасности клиентов и потенциальным угрозам для них. Взрослым же необходимо ограничить доступ детей к своим устройствам, добавила она.

В конце октября в МВД сообщили о росте числа пострадавших от киберпреступлений среди несовершеннолетних — на 120% за прошедшие девять месяцев 2025 года. В ведомстве такую статистику назвали «тревожным сигналом» и посоветовали родителям строить с детьми доверительные отношения, а также следить за его активностью в сети.

В том же месяце столичная прокуратура сообщила, что мошенники дали 16-летней девочке указание вскрыть сейф родителей болгаркой. Преступники под видом сотрудников правоохранительных органов заверили подростка, что ее родителям грозит уголовная ответственность.

Злоумышленники также заставили ее установить на телефон приложение для слежки, благодаря которому они выяснили, что в доме есть сейф. По их инструкции девочка купила болгарку и попыталась вскрыть сейф, что привело к возгоранию в квартире. Подростка госпитализировали с ожогами.