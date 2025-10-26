За последние девять месяцев количество пострадавших от киберпреступлений несовершеннолетних россиян выросло на 120%, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в своем телеграм-канале.

В ведомстве назвали эту статистику «тревожным сигналом», предупредив, что «интернет дает знания, друзей и хобби, но и открывает дверь для мошенников, агрессии и фейков».

Взрывной рост случаев, когда жертвами мошенников становятся российские дети, в УБК считают признаком того, что злоумышленники научились воздействовать на определенную возрастную группу путем ориентированных именно на нее психологических манипуляций и в итоге похищают «значительные средства».

В управлении напомнили, что обеспечивать цифровую безопасность ребенка должны не только специалисты, но и родственники. Чтобы создать безопасную онлайн-среду для несовершеннолетних, ведомство предлагает:

выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы те не боялись и не стеснялись рассказывать родителям о странных сообщениях и угрозах;

вместе проводить время онлайн — смотреть фильмы, обсуждать блогеров и «мягко объяснять [детям], где безопасно, а где — нет»;

вместе с ребенком принимать решение о том, сколько времени он может пользоваться интернетом с развлекательными целями;

пользоваться функцией «родительского контроля»;

провести несовершеннолетнему мини-курс по киберграмотности;

контролировать онлайн-покупки ребенка.

«В цифровом мире нет стопроцентной защиты, но есть осознанность, внимание и диалог. Безопасность ребенка в интернете начинается не с блокировки сайтов, а с доверия — и вашего участия в его онлайн-жизни», — подчеркнули в УБК.

Мошенники дают разные указания своими жертвам. Так, в октябре несовершеннолетняя москвичка по заданию аферистов пыталась вскрыть сейф болгаркой. Злоумышленники связались со школьницей по телефону. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что родителей девочки могут привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, подростка заставили установить специальное приложение на мобильное устройство, которое позволило мошенникам следить за ее действиями. В частности, они узнали, что в доме есть 105 тыс. рублей и закрытый сейф. По требованию аферистов девочка купила болгарку, с помощью которой попыталась вскрыть сейф. В результате в квартире начался пожар, несовершеннолетнюю госпитализировали с ожогами.