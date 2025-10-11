В Москве 16-летняя девочка пыталась вскрыть болгаркой сейф по указанию мошенников, в результате чего в квартире произошел пожар, ее госпитализировали. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент произошел на улице Коненкова. По данным прокуратуры, сначала школьнице позвонил незнакомец, который заявил, что ей пришла посылка и попросил ее продиктовать код из СМС.

Позже злоумышленники вновь связались с девушкой, на этот раз выдав себя за представителей правоохранительных органов.

Злоумышленники сообщили девочке, что ее родителей могут привлечь к уголовной ответственности, и заставили установить на телефон специальную программу, чтобы следить за ее действиями. Так они узнали, что в доме имеется 105 тысяч рублей и закрытый сейф, сообщает прокуратура.

После этого мошенники потребовали, чтобы девочка купила болгарку и вскрыла сейф. Когда она начала спиливать дверцу, в квартире начался пожар.

Позже несовершеннолетнюю госпитализировали с ожогами. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, злоумышленников ищут.

В июле телефонные мошенники попытались похитить 800 тыс. рублей у 17-летней девушки из Норильска. Сначала пострадавшей позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудницей банка, заявила, что данные девочки и ее родителей украдены.

После с ней начали связываться злоумышленники, представляясь правоохранителями. Они утверждали, что родители подростка могут понести наказание за госизмену, так как они якобы переводили деньги в поддержку врага.

Родители девочки обратились в полицию после того, как та ушла ночью из дома, забрав их телефоны. Подростка обнаружили у одного из банкоматов города. Услышав полицейских, злоумышленник оборвал разговор и удалил чат. Преступление удалось предотвратить.