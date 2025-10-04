Эпидемия массового мошенничества, захлестнувшая Россию после начала СВО, — это не деятельность каких-то одиночек, а серьезный криминальный бизнес, в который вкладываются огромные деньги. Об этом в интервью RTVI рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

Эксперт пояснил, что в этих криминальных схемах задействованы как иностранцы, так и наши соотечественники, состоящие в транснациональных организованных преступных сообществах. По мнению Вураско, сейчас в условиях сложной международной обстановки есть много акторов, желающих так или иначе заработать на нашей стране или навредить ее экономике.

Собеседник RTVI поделился главными правилами для противодействия мошенникам, в том числе телефонным.

Во-первых, никогда не торопиться. Все мошеннические схемы связаны с социальной инженерией и так или иначе завязаны на то, чтобы потенциальные жертвы в процессе общения выпали из душевного равновесия. Поэтому злоумышленники не дают людям тщательно обдумывать возможные последствия тех поступков, которые им предлагают совершить.

Во-вторых, всегда перепроверять полученную от посторонних лиц информацию. Если даже вам позвонили или написали от имени родственника, знакомого или руководителя, то лучше положить трубку и немедленно связаться с тем, от чьего имени с вами говорили, по другому каналу связи.

В-третьих, не совершать никаких действий, если вы не понимаете их последствий. Потенциальным жертвам злоумышленники сразу ставят жесткое условие — всё нужно сделать здесь и сейчас.

Эксперт рекомендовал гражданам избегать любого общения с телефонными мошенниками, в том числе для их троллинга, иначе это чревато наступлением различных негативных последствий. Например, злоумышленники в отместку могут подписать свою несостоявшуюся жертву на спам-рассылку, смс-бомбинг применить к ней сваттинг или использовать ее номер телефона для атак на других граждан, применив подмену номера звонящего абонента.