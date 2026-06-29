Бывший президент США Джозеф Байден назвал действующего американского лидера Дональда Трампа «неудачником». Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на гала-вечере в штате Мэриленд, пишет USA Today.

Байден обратил внимание на добавление имени Трампа на фасад Кеннеди-центра, которое позднее потребовал убрать со здания федеральный судья, планы по возведению триумфальной арки в Вашингтоне, а также проект обновления бассейна у мемориала Линкольна, после которого на поверхности воды появился налет водорослей.

«Воу, какой неудачник», — сказал Байден.

Бывший президент назвал ситуацию с бассейном, на реконструкцию которого было выделено несколько миллионов долларов, демонстрацией «нарциссизма и некомпетентности» администрации Трампа.

Ранее сообщалось, что в конце июня Верховный суд США рассмотрит правомерность указа Трампа об ограничении права на получение американского гражданства для тех, кто родился на территории страны.

Также ожидается, что Верховный суд вынесет решение по политике действующей администрации США, выступающей против учета избирательных бюллетеней, которые были отправлены по почте после окончания голосования.

Помимо этого, Верховный суд проверит иммиграционную политику действующего президента на предмет пренебрежения особыми мерами в иммиграционной сфере, которые предоставляют право легально жить и работать в США гражданам стран, пострадавших от войн и стихийных бедствий.