Статья Financial Times (FT) о якобы идущих между Россией и Украиной переговорах по прекращению атак на объекты энергетической инфраструктуры не отображает действительность, заявил RTVI создатель телеграм-канала «Рыбарь», бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук.

«Удары по объектам энергетики наносится с целью выполнения даже не оперативных или стратегических задач, а тактических — нарушить переброску на отдельном участке, отрубить питание определенного объекта. И решения о боевом применении зачастую принимают командиры на местах, а не на уровне Генштаба и уж тем более какого-то глобального замысла», — пояснил военный аналитик.

По словам Звинчука, статья FT похожа на «продолжение информационной кампании по снижению или, наоборот, завышению урона по объектам энергоинфраструктуры, которую проводят украинцы».

Такие публикации, считает создатель «Рыбаря», выгодны «тем, кто это все либо восстанавливает, либо же лоббирует предоставление определенных пакетов помощи на территории так называемой Украины».

Звинчук призвал не считать, что украинская энергетика находится в «бедственном» положении — хотя, по его словам, российские войска могли бы этого добиться.

«Российская сторона не наносит удары по ОРУ [открытым распределительным устройствам] атомных электростанций. Мы не лишаем их перетока энергии от основных генеративных мощностей. Если бы мы смогли отсечь атомные электростанции, это действительно бы привело к краху энергосистемы на территории так называемой Украины. Но, увы, мы этого не делаем», — подытожил основатель «Рыбаря».

О чем говорится в статье Financial Times

30 октября FT со ссылкой на источники сообщила, что Украина и Россия при посредничестве Катара начали «предварительные» переговоры о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам.

«Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах», — сказал дипломат, знакомый с ходом обсуждений.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, за последние недели Москва и Киев уже сократили число атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности между спецслужбами двух стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью FT вбросом, не имеющим никакого отношения к реальности.

«Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что такие вбросы осуществляют и такие публикации допускают», — посетовал представитель Кремля.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI назвал публикацию FT «очередным вражеским вбросом» и усомнился, что Москва может обсуждать с Киевом прекращение ударов. По словам депутата, с украинскими властями «вести переговоры бесполезно».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в интервью FT, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта.

В августе газета The Washington Post утверждала, что переговоры между Россией и Украиной о приостановке ударов по энергообъектам сорвались из-за вторжения ВСУ в Курскую область. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что «срывать было нечего», поскольку никакие переговоры между Москвой и Киевом не велись и не ведутся.