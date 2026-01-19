Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес превратилась из «изгоя», которым была в первый президентский срок Дональда Трампа, в «потрясающего», по его собственным словам, партнера, отмечает Wall Street Journal (WSJ). Ее перспективы связывают с поддержкой со стороны Гарри Сарджента III — друга президента Дональда Трампа и его многолетнего партнера по игре в гольф.

Трамп впервые поговорил с Родригес по телефону в среду, после чего назвал ее «потрясающим человеком». Родригес в свою очередь заявила, что разговор прошел в атмосфере «взаимного уважения».

Как рассказывал RTVI.US, вице-президент и по совместительству министр экономики и нефти Венесуэлы после захвата Мадуро американскими военными США 3 января сначала заявляла, что страна «не будет ничьей колонией», но вскоре подтвердила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном.

Венесуэла при Родригес в первые недели после свержения Мадуро согласилась передать США до 50 млн баррелей нефти, а также начала процесс освобождения заключенных, которых Вашингтон считал политическими.

Как заявил в разговоре с WSJ бывший коллега Родригес по правительству Андрес Исарра, уехавший из Венесуэлы, и. о. президента, хоть и происходит из семьи социалистов, больше заинтересована во власти как таковой. Он отметил, что Родригес будет руководить вместе с братом Хорхе, который возглавляет Национальную ассамблею, парламент Венесуэлы.

«Их единственный принцип — это власть. Если им нужно будет стать капиталистами, они ими станут», — заявил Исарра.

К мнению Исарры присоединился бывший сотрудник Госдепа Томас Шэннон, контактировавший с Родригес в прошлом.

«Недооценивать ее было бы большой ошибкой. Она совсем не глупенькая», — отметил Шэннон, добавив, что передачей нефти и освобождением заключенных Родригес «выигрывает время для себя».

Ранее сообщалось, что сделать выбор в пользу Родригес при свержении Мадуро рекомендовало ЦРУ. Разведчики полагали, что это позволит избежать волнений и междоусобицы в Венесуэле. Не в пользу Мачадо, по данным Washington Post (WP), также сыграла выигранная ей в прошлом году Нобелевская премия мира, о которой мечтал Трамп. Мачадо на днях в итоге подарила эту медаль президенту США.

Поддержку со стороны ЦРУ подтвердил состоявшийся на днях визит в страну главы разведывательного управления Джона Ретклифа. Ретклиф прибыл обсуждать будущее Венесуэлы и Делси Родригес вместе со знаковой фигурой — главой Global Oil Management Group Гарри Сарджентом III. Выходец из ВМС США, экс-пилот Сарджент — предприниматель, представляющий США в странах, где ведение бизнеса сопряжено с рисками. Его структуры, работающие по всему миру с производными тяжелой венесуэльской нефти (битум, асфальт), много лет ведут дела в Венесуэле, и именно его называют экспертом властей США в части выбора сценария развития взаимодействия с Венесуэлой и ее элитами.

56-летняя Родригес, по мнению опрошенных WSJ венесуэльских и западных экс-чиновников, может начать тянуть время и отказываться от проведения свободных выборов. В 2024 году Родригес с Мадуро, согласно данным США, уже проиграли голосование оппозиционному кандидату Эдмундо Гонсалесу, поддержанному Мачадо.

«У них гибкая тактика. Они могут начинать дискуссии, не имея намерений выполнять обещанное. Они много раз так поступали, когда их прижимали к стене», — заявил изданию один из бывших руководителей дипмиссии США в Венесуэле Брайан Наранхо.

Общавшиеся с Родригес в годы ее руководства МИД Венесуэлы дипломаты также отметили «вежливость и внимательность» нового лидера Венесуэлы, которая позволяла ей находить контакт с западными странами.

Родригес появлялась на встречах в дизайнерской одежде, например туфлях Jimmy Choo, но не стеснялась резко отвечать собеседникам на критику обвинениями в том, что ситуацию в стране усугубили американские санкции.

Собеседники WSJ напомнили как о роли Родригес в экономических реформах в стране, позволивших списать долги на $160 млрд и вернуть продукты на полки магазинов, так и ее участии в руководстве спецслужбой СЕБИН, занимавшейся борьбой с оппозицией.

«Когда происходили пытки, у нее была возможность их предотвратить», — заявил газете бывший прокурор Заир Мундарай, также покинувший родину.