Интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано в 2:00 9 февраля мск. Об этом сообщил американский телеведущий Такер Карлсон в своем Instagram*.

«Такер берет интервью у президента России Владимира Путина. Выйдет завтра в 18:00 по восточному времени», — подписал он публикацию.

Интервью будет опубликовано на его сайте. Такер Карлсон прилетел в Россию и 6 февраля сообщил, что «скоро» опубликует интервью с президентом России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил эту информацию на следующий день. По словам представителя Кремля, позиция американского журналиста «отличается от остальных». «Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская, но по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ», — заявил представитель Кремля.

Некоторые американские политики и СМИ потребовали арестовать Карлсона, поскольку он может стать «пропагандистом Кремля». При этом владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что их самих следует арестовать, и призвал «выслушать» журналиста. Карлсон, в свою очередь, утверждает, что не испытывает чувства вины за беседу с Путиным и не считает себя предателем.

Против интервью с российским президентом выступили также бывшие и действующие депутаты Европарламента. Бывший премьер-министр Бельгии и действующий член Европарламента Ги Верхофштадт заявил, что работа американского журналиста в России может привести к конфликту между Карсоном и ЕС. Экс-евродепутат Луис Гарикано добавил, что Карлсон «не журналист, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле, самого опасного режима для нашего мира и безопасности».

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