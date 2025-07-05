Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией, призывает обе стороны к сдержанности и надеется на урегулирование ситуации. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в республику, передает CNN Turk.

«Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность. Мы считаем, что вопрос можно решить проще и разумнее с помощью заявлений, которые снимут дипломатическую напряженность. К проблеме нужно подходить с умеренных позиций», — сказал глава государства.

По словам Эрдогана, больше всего Турция хотела бы, чтобы «эти досадные инциденты не нанесли непоправимого ущерба отношениям» России и Азербайджана. «Локальные разногласия и их последствия можно разрешить, не выходя за рамки их собственного контекста, и для этого крайне важно сохранять хладнокровие», — добавил он.

Россия и Азербайджан «обладают достаточной мудростью, чтобы преодолеть этот кризис», а Турция поддерживает «конструктивные шаги, направленные на урегулирование», отметил Эрдоган.

«Мы знаем, что оба наших друга (президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. — Прим. RTVI) обладают необходимым уровнем понимания, чтобы преодолеть эту проблему. <…> Наш приоритет — недопущение резкой эскалации, которая подорвала бы с таким трудом достигнутую стабильность в регионе, ставшем свидетелем достаточного количества войн и конфликтов. Кавказ больше не выдержит нового противостояния», — подчеркнул турецкий лидер, выразив надежду на то, что «негативные события, касающиеся двух стран, прекратятся как можно скорее».

Эрдоган добавил, что обсудил ситуацию на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам турецкого президента, азербайджанский лидер «действует крайне осмотрительно и взвешенно, не поддаваясь на провокации и не разжигая конфликт».

«Он не сторонник сохранения этой проблемы или ее эскалации. Я понял из его заявлений, что он настроен на урегулирование», — заверил Эрдоган.

Напряжение между Россией и Азербайджаном

В конце июня отношения между Россией и Азербайджаном обострились на фоне задержания более 50 уроженцев республики по делу об этнической преступной группе, причастной к убийствам и покушениям с 2001 по 2011 годы.

Двое задержанных — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — умерли. Власти Азербайджана считают, что они погибли «в результате жестоких избиений». Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и пытках. В СК сообщили, один из фигурантов умер в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго «устанавливаются».

30 июня в Азербайджане задержали главу агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Позже их арестовали по обвинениям в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Еще одна группа россиян была арестована в Баку по подозрению в причастности к наркоторговле и киберпреступлениям. В числе арестованных оказались представители IT-сферы, бизнесмены и туристы.

В Кремле, комментируя возмущение азербайджанской стороны в связи с рейдами в Екатеринбурге, заявили, что речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».