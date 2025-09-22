В Северной Корее разработали «секретное оружие» и построили новые эсминцы, сделав тем самым важный шаг в становлении морской державы. Об этом на 13-й сессии Верховного народного собрания сказал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что Северная Корея получила «секретное оружие» и достигла успехов в сфере оборонной науки, которая внесет большой вклад в увеличение боевого потенциала.

Он также рассказал о строительстве новых эсминцев, которое стало «первым важным шагом в становлении морской державы».

«Мы также добились значительных изменений, включая недавнюю постановку чётких целей, охватывающих как непрерывное укрепление и расширение стратегических сил, так и повышение боевых характеристик гражданского оружия», — сказано в сообщении северокорейского лидера.

В начале сентября в Северной Корее провели наземное испытание нового ракетного двигателя. Разработка «предсказывает важнейшее изменение в расширении и укреплении ядерных стратегических вооруженных сил» страны.

19 сентября Ким Чен Ын находился на испытаниях беспилотников, созданных в институтах КНДР. ЦТАК писало, что на мероприятии были «наглядно подтверждены военно-стратегическая ценность и новаторские характеристики стратегического разведывательного БПЛА, также превосходная боевая эффективность тактических ударных беспилотников серии «Кымсон»».