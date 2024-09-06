Мессенджер Telegram обновил раздел FAQ — «часто задаваемые вопросы», но не менял политику безопасности. Это следует из данных на странице раздела, а также из комментария администрации Telegram в соцсети Х.

«Вы всегда можете доложить модераторам о сообщениях из любой группы, действуя как при пересылке сообщений. Приватные чаты также остаются приватными — хотя вы всегда можете сообщить модераторам о новом входящем чате, используя “Блокировать” — “Сообщить”», — говорится в публикации.

Администрация мессенджера опровергла информацию о введении изменений во внутренний код приложения, отметив, что «каждый может это проверить» при желании.

Даже в случае обнаружения пользователем незаконного контента в частном чате, он сможет его просто переслать администраторам приложения, при этом доступ к самому чату команда не получит, следует из официального заявления.

О «незаконном контенте» в Telegram

Ранее портал TechCrunch обратил внимание на изменения в разделе FAQ Telegram. Издание пришло к мнению, что мессенджер обновил политику безопасности и разрешил модерацию приватных чатов после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова.

Однако, согласно информации в разделе FAQ, администраторы Telegram по-прежнему не могут модерировать и самостоятельно проверять информацию именно в приватных чатах на незаконный контент. Путаница возникла, вероятно, из-за изменений порядка вопросов и формулировок в ответах.

В частности, о жалобе на «незаконный контент» говорится в ответе на вопрос «Как в Telegram удалить незаконный контент».

«Во всех приложениях Telegram есть кнопки «Пожаловаться», которые позволяют вам сообщать о незаконном контенте нашим модераторам всего в несколько нажатий», — говорится в ответе компании.

Также администраторы мессенджера добавили адрес электронной почты для пользователей, которые хотели бы пожаловаться на спорные и вызывающие вопросы сведения из чатов, каналов и групп.

Как позже пояснила команда Telegram, пересылка контента не позволит администраторам получить доступ ко всем данным внутри приватного чата.

Кроме того, о невозможности обрабатывать запросы из приватных чатов, команда мессенджера указала в ответе на вопрос о нарушении авторских прав.

«Все чаты и групповые чаты Telegram являются частными для своих участников. Мы не обрабатываем запросы, связанные с ними. Но наборы стикеров , каналы и боты Telegram общедоступны», — говорится в сообщении.

На другой частый вопрос о том, обрабатывает ли все же команда мессенджера запросы на удаление от третьих лиц, администрация ответила, что обрабатывает «законные запросы на удаление нелегального публичного контента (например, наборов стикеров, ботов и каналов) в приложении».

«Например, мы можем удалить наборы стикеров, нарушающие права интеллектуальной собственности, или порноботов», — уточнила команда Telegram.

В то же время такие запросы не относятся «к местным ограничениям свободы слова», говорится на странице раздела.

«Например, если критика правительства является незаконной в какой-то стране, Telegram не будет частью такой политически мотивированной цензуры. Это противоречит принципам наших основателей . Хотя мы блокируем террористические (например, связанные с ИГИЛ*) боты и каналы, мы не будем блокировать никого, кто мирно выражает альтернативные мнения», — отмечается в публикации.

Задержание Павла Дурова

Павла Дурова задержали в аэропорту Франции 24 августа. 28 августа прокуратура Парижа предъявила основателю Telegram обвинения по шести пунктам. Одно из них касалось соучастия в правонарушениях в виде предоставления доступа данных пользователям, связанным с мошенническими схемами и распространяющими детскую порнографию. Вечером того же дня Дурова отпустили под судебный надзор.

В прокуратуре также уточнили, что бизнесмен не сможет в ближайшее время покидать Францию, а условия, на которых его 28 августа отпустили из-под стражи, предполагают сдачу всех паспортов суду.

5 августа Павел Дуров впервые прокомментировал задержание. В своем телеграм-канале он выразил надежду, что «события августа приведут к тому, что Telegram — и вся индустрия социальных сетей в целом — станут безопаснее и сильнее».

* организация признана в России террористической и запрещена