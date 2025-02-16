Организаторы концерта Лолиты Милявской, который должен был состояться в ульяновском дворце культуры «Губернаторский», направили представителям этой площадки письмо об отмене мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу ДК.

С чем связано решение организаторов выступления певицы отменить намеченный концерт, представитель дома культуры сказать не смогла. «Концерт отменили. Было соответствующее письмо от организаторов». — заявила она. В «Губернаторском» заверили, что все купленные ранее билеты на концерт Лолиты можно вернуть в тех местах и тем способом, которым они были приобретены.

Отменять концерты Лолиты начали после ее участия в «голой» вечеринке, устроенной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Это коснулось в том числе концертной программы, которую певица подготовила к своему юбилею.

В конце января 2025 года Лолита заявила, что собирается обратиться в Следственный комитет России с жалобой на общественных деятелей, мешающих ей вести концертную деятельность.

«Мы пока все собираем, много всего получается. Иногда кажется, что это нелюди… Они еще и препятствуют возврату денег за билеты зрителям. Но мы должны это выдержать», — заявила артистка.

Поводом для заявления Лолиты стал скандал вокруг ее выступления в Удмуртии. Местные общественники распространили в соцсетях призыв к владельцам площадок и органам власти не допустить проведения концертов, которые назвали «шабашами».

До этого было отменено выступление певицы в Кемерове, где в зале внезапно начали ремонтировать кабель, а концерт в Новокузнецке оказался под угрозой срыва. В феврале были сорваны гастроли Лолиты в Томске. Сама артистка утверждала, что ее выступление отменили под предлогом неоплаченной аренды площадки, хотя, по ее словам, все платежи были своевременно проведены. В ноябре 2024 года «Русская община» потребовала от властей Екатеринбурга запретить проведение концерта Лолиты в уральской столице.