Красота за миллиард. Санкт-Петербург втрое обогнал Москву по расходам на новогодние украшения

Третий год подряд лидером по средствам, затраченным на новогоднее украшение города, стал Санкт-Петербург: там праздничные расходы оказались в три раза выше (1229 млн руб), чем в Москве (414 млн руб.). RTVI совместно с проектом «Тендерскоп» изучил данные о закупках российских регионов и рассказывает о самых интересных из них.

По подсчетам «Тендерскопа», российские города потратили более 3 млрд руб. на новогодние украшения, больше трети этой суммы пришлось на Санкт-Петербург. Украшение улиц к Новому году здесь стоило 1,23 млрд руб. Самый дорогой контракт обошелся городу почти в 40 млн руб. — на такую сумму власти украсили Адмиралтейский район «отдельно стоящим световым тоннелем»..Еще 39,92 млн ушло на украшение того же района отдельно стоящими световыми арками в виде кометы. На остальные 1,2 млрд в городе поставили искусственные новогодние ели, в том числе “мультимедийные”, сделали праздничную подсветку мостов, деревьев, фасадов зданий, улиц и так далее.

Москва потратила на новогоднее украшение города почти в три раза меньше Петербурга. «Тендерскоп» обнаружил на портале «Госзакупки» 59 контрактов на общую сумму в 414 млн руб. Дороже всего городу обошлось оформление искусственными елями района Коммунарка — почти в 30 млн руб. Чуть меньше стоили новогодние декорации Центрального административного округа Москвы — 28,225 млн руб. Здесь в техническом задании перечислены световые конструкции со звездами, часами и оконными рамами, которые должны появиться на улицах ЦАО.

В “Тендерскопе” пояснили, что в открытой части ЕИС “Госзакупки” могут быть далеко не все тендеры, выставленные столичными властями. “Во-первых, часть процедур могла не попасть в выборку из-за “маскировки” предмета контракта — использования нейтральных или нетипичных формулировок в наименовании/описании закупки. Это затрудняет идентификацию по ключевым словам и кодам”, — отметили авторы исследования.

Более того, в “Тендерскопе” не исключают, что отдельные закупки по тем или иным основаниям не отображаются в открытом доступе портала “Госзакупки”.

Еще одним фактором, влияющим на сокращение расходов, может быть то, что в текущих данных отражаются преимущественно работы по обслуживанию новогодних украшений, закупленных в предыдущие годы, а не приобретение новых, отметили в “Тендерскопе”.

Другие российские города подошли к новогоднему оформлению улиц с меньшим размахом. В тройку лидеров по заложенному на украшения бюджетным средствам вошел Сыктывкар. Здесь елки и иллюминация обошлись городскому бюджету в 186,9 млн руб.

167 млн руб. стоила аренда изделий для новогодних и рождественских праздников. В техническом задании указаны арт-объект «Герб-Птица», «Фонарь Коми» и «Световые деревья», панель «Солнце севера», гирлянды «Тающие сосульки», арка «Коми», светодиодные шары и другие объекты с иллюминацией. Среди закупок — оформление и содержание «Новогодних городков», ремонт фигур из фанеры с героями сказок и мультфильмов, а также оформление катков.

Четвертое место по новогодним расходам — у Благовещенска. Здесь на иллюминацию и праздничные декорации потратили 126,9 млн. На эти деньги закупили фотозоны, световые арки, фигуры персонажей из русских сказок и другие украшения, в том числе декор для тюбинговой горки, подсветку деревьев и новогодние лавочки.

Замыкает пятерку Салехард. Город заплатил 109,3 млн за приобретение и монтаж архитектурно-художественного освещения скверов, установку новогодних консолей на фонари, устройство ледовых городков с горками для взрослых и детей, ледовыми лабиринтами, игровыми комплексами.

В десятку лидеров по тратам на новогодние украшения также вошли Калининград, Красноярск, Чита, Челябинск и Барнаул. В Калининграде на 80,2 млн руб. закупили новогодние гирлянды и искусственные ели, сделали фотозону на Острове Канта. В Красноярске на 75 млн руб. закупили новогодние елки и иллюминацию, сделали художественное оформление ледовых городков в разных районах города.

Чита потратила 71,8 млн руб. Единственную закупку опубликовал культурно-досуговый центр «Спутник», который на бюджетные деньги возвел резиденцию Деда Мороза, ярмарочные ряды, фудкорт, катки, ледяные горки, а также закупил все необходимое для проведения фестиваля ледовых скульптур.

В Челябинске за 63,8 млн руб организовали ледовые городки со скульптурами Деда Мороза и Снегурочки, горками, искусственной елкой и цифрами «2026», а также украсили городские катки и развесили праздничную иллюминацию.

Замыкает десятку городов с максимальными новогодними расходами Барнаул. Здесь власти опубликовали 10 тендеров на общую сумму 62 млн руб., чтобы празднично оформить районы города, возвести ледовые городки, установить световые фигуры и каркасные декоративные елки, иллюминированные композиции и другие украшения.

В 2024 году в десятку лидеров по потраченным на новогодние украшения средствам входили Нижний Новгород, Краснодар, Уфа, Воронеж, Казань и Южно-Сахалинск. В 2025 году многие из этих городов сократили планируемые расходы на иллюминацию и декор: Нижний Новгород готов потратить на Новый год 50 млн руб. вместо 68,8 год назад, Краснодар — всего 4,2 млн против 49,5 млн годом ранее, Казань — сократила расходы на 6 млн — до 22,8 млн, а Южно-Сахалинск — с 28,5 млн до 19,3 млн. Уфа и Воронеж наоборот увеличили расходы на новогодний декор — столица Башкортостана потратит 49,9 млн, на 10,3 млн больше, чем годом ранее, а Воронеж — 57 млн, почти на 26 млн больше, чем в 2024-м.