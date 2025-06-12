Крушение Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India неподалеку от аэропорта Ахмедабада сделало 2025 год в один из самых смертоносных для гражданской авиации за последнее десятилетие, пишет Bloomberg.

По данным авиакомпании, на борту упавшего лайнера находилось 242 человека, но выжил лишь один человек — пассажир, летевший на месте 11А в середине салона. Поскольку самолет рухнул на жилой район, погибшие есть и на земле. По неофициальной информации, общее число жертв авиакатастрофы уже достигло 290.

Таким образом, численность погибших в инцидентах на гражданской авиации с начала 2025 года превысила 460 человек, сообщил основатель специализирующейся на оценке безопасности полетов немецкой консалтинговой фирмы Jacdec Ян-Арвед Рихтер. В среднем, по его словам, за последнее десятилетие в таких авиакатастрофах ежегодно погибало по 284 человека.

«Осталось еще больше полугода, и это вызывает беспокойство, если такой уровень смертельных случаев сохранится», — предупредил Рихтер.

Напомним, в январе самолет авиакомпании American Airlines Group Inc. столкнулся с армейским вертолетом недалеко от Вашингтона, что стало одной из самых смертоносных катастроф в гражданской авиации США за последние десятилетия.

Безопасность коммерческой авиации достигла пика в 2023 году, когда, как утверждали отраслевые аналитики, не было зарегистрировано ни одной катастрофы со смертельным исходом. Сегодняшнее крушение боинга в Индии может стать крупнейшей катастрофой лайнера коммерческой авиакомпании со времен гибели рейса MH17 Malaysian Airlines в 2014 году: по данным сервиса Aviation Safety Network, отслеживающего авиаинциденты со смертельным исходом, тогда погибло 298 человек.

Самыми смертоносными для гражданской авиации за последнее десятилетие стали 2018 и 2015 годы, в течение каждого из которых в авиакатастрофах погибло более 500 человек, уточняет Jacdec. Эта компания отслеживает инциденты с участием самолетов весом от 5,7 тонны или с количеством мест не менее 19.

Рихтер отметил, что большинство недавних авиакатастроф все еще расследуются, статистика остается в пределах нормы, и эти ЧП «происходят в основном совершенно случайно, без какой-либо связи между собой». Он призвал СМИ не делать поспешных выводов, пока следователи выясняют причину крушения самолета Air India.

«Я хочу подчеркнуть общую тенденцию: авиаперелеты были и остаются самым безопасным способом добраться из одного места в другое», — подытожил Рихтер.

Менее чем через месяц самолет Delta Air Lines Inc. перевернулся при посадке в Торонто. Хотя во втором инциденте никто не погиб, у авиапассажиров возникли новые вопросы о безопасности авиаперелетов.