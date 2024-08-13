Депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов предварительно подтвердил RTVI информацию о том, что курировать контртеррористическую операцию (КТО) в регионе поручено секретарю Госсовета и помощнику президента Алексею Дюмину. Ранее слухи о его назначении куратором курской КТО обсуждались в Z-пабликах. Чем известен Дюмин — в материале RTVI.

Дюмин — генерал-полковник, герой России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (2012 год), орденом Александра Невского (2017 год), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2022 год) и другими наградами.

Военная служба

С 1994 по 1996 год Дюмин работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России, а в 1996 — 2013 годах служил в Федеральной службе охраны (ФСО), которая отвечает за обеспечение безопасности руководства страны.

С августа 1999 года он входил в группу личной охраны Владимира Путина, на тот момент премьер-министра России.

В 2013 — 2015 годах Дюмин был командиром Сил специальных операций — заместителем начальника Главного управления Генштаба ВС. «Коммерсантъ» («Ъ») в 2016 году сообщал со ссылкой на источник, что именно под руководством Дюмина в ночь на 23 февраля 2014 года была проведена экстренная эвакуация экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию. По данным издания, спецслужбы были готовы эвакуировать Януковича воздушным, морским или сухопутным путем, о чем было доложено главе государства, который «высоко оценил» действия подчиненных Дюмина.

Впоследствии Дюмин получил повышение: в 2015 году он стал начальником Главного штаба и первым заместителем главкома Сухопутными войсками.

24 декабря 2015 года Дюмин был назначен заместителем министра обороны России Сергея Шойгу, эту должность он занимал до 2 февраля 2016 года. Его преемником на этом посту стал Тимур Иванов, в апреле 2024-го задержанный и арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Губернатор Тульской области

В феврале 2016 года президент России Владимир Путин назначил Дюмина врио губернатора Тульской области, когда занимавший этот пост Владимир Груздев досрочно ушел в отставку. Дюмин утверждал, что для него «это была неожиданность».

«Не было ни разу так, что, когда [верховный главнокомандующий] мне ставил задачи, чтобы я сказал “нет”. Может, у меня внутри было какое-то желание что-то сказать, но я сказал “есть”», — делился Дюмин с «Ъ».

На посту главы Тульской области Дюмин пробыл до мая 2024 года. В сентябре 2016 года он одержал победу на прямых выборах губернатора региона, в 2021 году был переизбран на новый срок. В 2022 году Дюмин занял второе место в национальном рейтинге российских губернаторов.

В июне 2023 года появились утверждения о якобы участии Дюмина в переговорах между президентом Беларуси Александром Лукашенко и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, устроившим «марш на Москву». Пресс-служба регионального правительства эту информацию не подтвердила, заявив «Ведомостям», что «обозначенные вопросы выходят за рамки полномочий губернатора». В Кремле тогда не стали комментировать публикации об участии Дюмина в переговорах с главой «Вагнера».

Уже после гибели Пригожина Дюмин говорил, что знал основателя ЧВК «Вагнер» как «настоящего патриота, человека решительного и бесстрашного». По оценке Дюмина, Пригожин «много сделал для страны, и Родина его не забудет».

В мае 2024 года Дюмин был освобожден от занимаемой должности и назначен помощником главы государства. В конце того же месяца он стал секретарем Государственного совета России, сменив на этом посту Игоря Левитина.

Семья и образование

Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика. В 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники по специальности «радиоинженер».

«Отец мне сказал: “Неизвестно, получится ли из тебя спортсмен, а то, что ты будешь нормальным военным, и одет и обут будешь, и при деле, так это точно”. И я поступил в военное училище», — вспоминал Дюмин.

У него есть ученая степень кандидата политических наук. В 2009 году в Российской академии государственной службы при президенте РФ Дюмин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Политические аспекты глобального регулирования в рамках сотрудничества стран Группы восьми». В 2013 году он прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба ВС России.

Алексей Дюмин женат, воспитывает сына. Его супруга Ольга отмечала, что они познакомились, когда ей было 20, ему — 25, она «с подружкой гуляла по ВДНХ, а он с друзьями». По словам Дюминой, ей удалось стать для мужа «той самой боевой подругой, которая прошла с ним многое».

В интервью «Ъ» Дюмин в 2016 году говорил, что его сын «весь последний год готовился к поступлению в специализированную школу с математическим уклоном», и учиться он будет в Москве.