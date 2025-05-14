Министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в четверг 15 мая, пишет «Коммерсант» без указания источника информации. В Кремле до сих пор не сообщили, кто с российской стороны отправится на встречу с украинской делегацией.

О том, что в состав российской делегации могут войти глава МИД Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков 13 мая написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника. Такая же информация появлялась в российских телеграм-каналах.

В числе возможных участников российской делегации телеграм-каналы также называли помощника президента Владимира Мединского, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Официальной информации об их участии в переговорном процессе не поступало.

Накануне Reuters и CNN сообщали, что в Стамбул для наблюдения за переговорами отправятся спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Позднее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. При этом днем 14 мая Уиткофф сообщил журналистам в Дохе, что он и Рубио прилетят в Стамбул в пятницу, 16 мая, передает Reuters.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине без предварительных условий и провести их в Стамбуле 15 мая. После этого Трамп заявил, что Россию и Украину может ждать «великий день» в перспективе заключения мирного соглашения. Он также допустил свое личное участие в переговорах 15 мая.

Зеленский публично заявил о готовности встретиться с Путиным лично, если тот согласится приехать на переговоры в Турцию. Украинский президент выразил мнение, что эта встреча не должна быть символической даже в случае невозможности договориться сразу.

Кремль не анонсировал визит Путина в Стамбул. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее усомнился, что президент поедет в Турцию. Политолог Сергей Марков также выразил мнение, что Путин «в этом цирке участвовать не будет». В то же время он допустил, что российский лидер примет личное участие в переговорах, если к ним присоединится Трамп.