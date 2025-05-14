Если вооруженный конфликт с Россией растянется еще на десять лет, Украина «не выживет», заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Libération и еще нескольким европейским СМИ.

«Никто не знает, как долго она [военная конфронтация] продлится. Но не десять лет. Украина не выживет. […] Это дорого обходится всем, не только друзьям, но и врагам», — приводит французское издание слова Зеленского.

Он подтвердил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным лично, если тот согласится приехать в Турцию на переговоры. При этом Зеленский подчеркнул, что эта встреча не должна быть символической, даже при невозможности договориться сразу.

«Мы с ним не можем в данный момент быть согласны по всем вопросам, это невозможно. […] Но мы должны каким-то образом найти формат, чтобы положить конец войне. […] Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех или или чем-то подобным», — сказал украинский лидер.

Он также акцентировал внимание на проблеме реализации любых договоренностей между двумя странами при отсутствии взаимного доверия. Как считает Зеленский, гарантами выполнения соглашений могут быть только внешние посредники, уважаемые и Москвой, и Киевом. В частности, возможным гарантом могут быть США, предположил он.

В ночь на 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры по урегулированию без предварительных условий и провести их в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отметил, что Россию и Украину может ждать «великий день» в перспективе заключения мирного соглашения. Он допустил свое личное участие в переговорах между Москвой и Киевом.

Высокопоставленный представитель Белого дома позднее сообщил CNN, что присутствие Трампа будет зависеть от того, приедет ли на переговоры Путин. Пока известно, что в Стамбул отправятся спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Кит Келлог, в задачу которых поставлено обеспечить конструктив российско-украинского диалога.