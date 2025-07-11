Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистки своего пула о «новом плане по Украине» цитатой президента США Дональда Трампа и добавил, что «некоторые вещи не комментируются», передает РБК. О некоем «новом или ином подходе» к конфликту с российской стороны ранее сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

На пресс-конференции по итогам мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре российского министра попросили уточнить, в чем именно состоит упомянутый «новый план по Украине».

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: “Так я вам и скажу”. И “ждите больших сюрпризов”, он сказал. Не знаю насчет больших сюрпризов, но <…> есть вещи, которые не комментируются. Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал», — ответил глава МИД.

Трамп, который 8 июля в очередной раз выразил недовольство позицией Владимира Путина по урегулированию на Украине, заявил, что «очень пристально» изучает внесенный в Конгресс законопроект об антироссийских санкциях, но не намерен публично говорить о своих будущих действиях. Он добавил, что Белый дом хочет устроить «маленький сюрприз» для Москвы. 11 июля в интервью NBC News Трамп сообщил, что в понедельник [14 июля] сделает «важное заявление по России», но также не привел подробностей.

Накануне по итогам встречи с Лавровым на полях мероприятий АСЕАН Рубио заявил, что они обменялись некоторыми идеями по конфликту на Украине, в том числе обсудили «новый или иной подход» с российской стороны, который будет передан Трампу.

«Нам нужна дорожная карта дальнейших действий по разрешению этого конфликта», — сказал госсекретарь. Свой 50-минутный разговор с Лавровым он назвал «откровенным» и «очень важным».

Лавров также дал понять на пресс-конференции, что на встрече с Рубио не обсуждался «слив» аудиозаписи, на которой Трамп рассказывает, как в свое время угрожал Путину «разбомбить Москву к чертям», если Россия введет войска на Украину.

«Я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина… Ну, все-таки мы серьезные вещи обсуждали», — сказал глава МИД.

Аудиозапись разговора Трампа со спонсорами в ходе предвыборной кампании 2024 года обнародовал телеканал CNN. Об угрозах Путину, а также председателю КНР Си Цзиньпину в связи с Тайванем, Трамп рассказал в качестве доводов в пользу своего переизбрания на второй срок. В частности, повторял свои заявления, что предотвратил бы конфликты на Украине и в секторе Газа, если бы был президентом США вместо Джо Байдена.