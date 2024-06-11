Между Россией и Западом были «неафишируемые контакты» по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС.

По мнению Лаврова, страны, выступающие с инициативами по мирному урегулированию, должны учитывать, что на Украине «законодательно полностью запрещен русский язык», а также «закреплены и реализуются теории и практики откровенного нацизма».

Лавров отметил, что представители стран, которые «от чистого сердца» выступают за переговоры, иногда предлагают «просто остановить боевые действия и начать разговаривать».

«А разве требования соблюдать права любого национального меньшинства, тем более такого крупного, как русские на Украине, является каким-то искусственным предварительным условием? Я так не считаю», — заявил Лавров.

По словам министра, Украину надо «вернуть в правовое поле».

«Просто так оставить эту ситуацию и сесть за стол переговоров, как ни в чем не бывало, — это неправильно. Тем более что никто на Западе ― у нас были некоторые неафишируемые контакты — не желает замечать нацистского русофобского эффекта и порядка, который этот [украинский] режим создает», — заявил Лавров.

Подробности о подобных контактах он не привел.

Перспективы мирных переговоров

В январе 2024 года агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Россия якобы передала США через посредника «сигналы» о готовности к переговорам по Украине.

В публикации утверждалось, что Москва может допустить отказ от двух ключевых требований к Украине ― иметь нейтральный статус и не вступать в НАТО ― в обмен на признание за Россией всех территорий, которые контролируют ее войска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это сообщение «абсолютно не соответствует действительности».

В марте президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала военной операции допустил возможность проведения переговоров с Путиным без условия возвращения территорий в границах 1991 года.

Российский лидер заявил в мае, что Москва готова к переговорам «исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле», а базой для переговоров назвал Стамбульские соглашения.

Украинские власти инициировали проведение в Швейцарии саммита по урегулированию конфликта. Основой обсуждения станут пункты из «формула Зеленского», которую Россия отвергает. Саммит пройдет 15-16 июня без участия России. По этой причине несколько стран, включая Китай и Бразилию, отказались ехать на форум.

Китай предложил созвать «настоящую мирную конференцию», которая будет признана как Россией, так и Украиной, «с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений».