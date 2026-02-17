Шесть россиян, среди которых был 8-летний ребенок, пострадали в результате падения лифта в одном из отелей Пхукета. Об этом пишет Khao Phuket.

Сообщается, что инцидент произошел в здании, расположенном на улице Ката в районе Карон округа Муанг. Как уточняет телеграм-канал Mash, речь идет о четырехзвездочном отеле Tuana Hotels Casa Del Sol.

Информация о случившемся поступила в полицейский участок 16 февраля в 15:00 по местному времени (11:00 мск). В результате падения пассажирского лифта пострадали туристы из России в возрасте от 8 до 46 лет. По данным Mash, одной из пострадавших также стала 16-летняя девушка.

По предварительным данным, двое мужчин получили травмы ног и спины, у трех женщин были травмированы лодыжки, а 8-летняя девочка поступила в больницу с жалобой на боли в спине.

На место происшествия были направлены спасательный отряд муниципалитета Карон и машина скорой помощи, все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение Дибук. К оказанию помощи были также привлечены сотрудники Центра помощи туристам Pearl Center.

Позднее к месту происшествия прибыл начальник районного полицейского участка. В ходе расследования было установлено, что шесть россиян воспользовались лифтом, чтобы подняться с первого на пятый этаж, однако поднявшись на небольшое расстояние кабина не выдержала веса и упала на 30 см ниже уровня земли.

В настоящий момент местные власти работают над установлением всех обстоятельств произошедшего, чтобы принять необходимые юридические меры и предотвратить подобные инциденты в будущем.