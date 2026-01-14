По меньшей мере 1 тысяча пассажиров ждут вылета из аэропорта Краснодара, где на фоне временных ограничений из-за БПЛА и обильного снегопада возникли задержки рейсов. Многие не могут улететь дольше суток. Фото и видео из переполненных залов терминала опубликовал телеграм-канал Shot.

По его данным, в аэропорту столицы Краснодарского края задерживается прилет или вылет 31 рейса, семь из них — в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Уфу — уже более чем на сутки. Судя по снимкам из терминала, людям не хватает свободных мест, некоторые сидят на полу, многие вынуждены стоять в верхней одежде.

На онлайн-табло аэропорта Краснодара все рейсы отмечены красным в связи с изменением времени их отправки или прибытия.

Минувшей ночью телеграм-канал «ЧП Краснодара и края» публиковал видео с жалобами пассажиров, которые на тот момент уже больше 12 часов ждали вылета в Уфу. По словам клиентов авиакомпании «Аэрофлот», их отказались бесплатно кормить и заселять в гостиницы, объяснив это тем, что ночью ничего нельзя сделать и придется дожидаться утра.

Впоследствии пресс-служба перевозчика опубликовала официальное сообщение о том, что изначально запланированный на 13 января вылет рейса SU2864 из Краснодара в Уфу был задержан из-за временных ограничений в связи с опасностью атаки БПЛА. Потом его отложили до утра 14 января «в связи закрытием аэропорта по регламенту работы» с 19:00 до 09:00 по местному времени.

При этом в «Аэрофлоте» утверждали, что на время ожидания все пассажиры получили обслуживание по Федеральным авиационным правилам. «Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания. Часть пассажиров от расселения отказалась», — говорилось в сообщении авиакомпании.

Сегодня, 14 января, Южная транспортная прокуратура объявила о начале проверки соблюдения прав пассажиров рейса SU2864 в связи с его задержкой. Утром в Краснодарском крае снова объявляли режим беспилотной опасности. Каждый день до этого, 12 и 13 января, аэропорт несколько раз временно прекращал работу в связи с угрозой атаки БПЛА и сильным снегопадом.