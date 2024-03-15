Президент Франции Эмманюэль Макрон готов ответить на возможную эскалацию со стороны России. Об этом он заявил в интервью France 2 и TF1. Французский лидер подчеркнул, что Париж не будет брать на себя инициативу наступления, а «окончательная ответственность» будет лежать на Москве.

«Если Россия продолжит эскалацию, если ситуацию ухудшится, мы должны быть готовы, и мы будем готовы», — сказал Макрон. В то же время глава государства выразил надежду на то, что новой эскалации, которая «втянет нас всех в конфликт», не произойдет.

Поражение Украины, по словам Макрона, приведет к тому, что Европа полностью лишится своего авторитета и больше не будет в безопасности. «Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, латыши, румыны и болгары смогут хоть на секунду сохранить мир [в случае победы России в конфликте]?» — задался вопросом президент и добавил, что победа Украины входит в «жизненно важные интересы» Европы.

Также Макрон заявил, что не выступает против России и российского народа: «Я всегда говорил, мы не ведем войну против России и российского народа, и мы поддерживаем Украину». Главным противником Европы французский лидер назвал «кремлевский режим».

Макрон считает, что ситуация для Украины на поле боя стала «гораздо сложнее», поскольку Россия «усиливает свои атаки». В связи с этим, по словам французского лидера, начало 2024 года должно стать временем, «когда мы начнем действовать». Первостепенная задача для европейцев, указал Макрон, — это поставка боеприпасов на Украину.

«Ответственность за удары, которые наносятся по украинскому фронту, лежит исключительно на России. Наша ответственность заключается в том, чтобы быть сильными ради мира. Наша обязанность — сохранить европейское единство. Удерживать наше единство — значит быть сильными <…> ради нашей безопасности», — убежден президент Франции.

Возможная отправка французских войск на Украину

В конце февраля Макрон заявил, что не исключает отправку войск на Украину. Он отметил, что в настоящее время в Европе нет единого соглашения относительно отправки войск, «но в будущем ничего исключать нельзя». Позже Макрон пояснил, что «не исключать чего-то — не означает делать это». Возможность отправки войск НАТО на Украину также допускал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель утверждал, что Макрон говорил о возможности отправки французских войск на Украину в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева.

После заявления Макрона некоторые западные лидеры публично опровергли планы о размещении своих войск на Украине. В частности, с соответствующими заявлениями выступили премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер Нидерландов Марк Рютте и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока у ВСУ нет необходимости в дополнительном военном контингенте из других стран, но это может измениться в случае, если Россия «нападет на страну [НАТО]». Украинский лидер добавил, что Киев приветствовал бы инструкторов и технический персонал из стран, которые оказывают ему военную помощь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным», если военные альянса появятся на территории Украины.