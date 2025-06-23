Россия не собирается поставлять Ирану ядерное оружие, поскольку является участником Договора о нераспространении (ДНЯО). Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Его заявление стало ответом президенту США Дональду Трампу, который раскритиковал слова Медведева о том, что после американского удара по Ирану некоторые страны готовы предоставить Тегерану ядерное оружие.

Медведев заявил в Х, что осуждает удар по Ирану, который «не достиг поставленных целей».

«Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Я достаточно хорошо знаю, что это повлечет за собой, поскольку в качестве президента курировал наши ядерные силы. Но другие страны могут — и об этом было сказано», — пояснил Медведев в посте на английском языке.

Он призвал «не стоит спорить о том, у кого больше ядерного оружия», а также напомнил, что между Россией и США «пока» продолжает действовать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Медведев и 44-й президент США Барак Обама подписали документ в 2010 году.

«Вопрос в том, что будет дальше?» — заключил зампред Совбеза.

После американских ударов по иранским ядерным объектам 22 июня Медведев написал в своем телеграм-канале, что некоторые страны готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Президент США расценил это как намек на то, что подобное оружие может поставлять Россия, и заявил, что к «слову на букву Я [ядерное] не следует относиться так небрежно».

В ночь на 22 июня США провели против Ирана операцию «Полуночный молот» с использованием более 125 самолетов и 75 единиц оружия. По трем иранским объектам по обогащению урана в Фордо, Исфахане и Натанзе были нанесены удары противобункерными бомбами и ракетами «Томагавк».

Трамп в обращении к нации после ударов заявил о «впечатляющем военном успехе» операции и уничтожении всех трех объектов. Целью ударов он назвал прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. Глава Белого дома пригрозил республике более мощными ударами в случае ответа.

Иран в ответ пригрозил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке. 23 июня он атаковал крупнейшую базу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Минобороны королевства заявило, что иранские ракеты были перехвачены. В Пентагоне сообщили, что жертв и ущерба авиабазе нет.