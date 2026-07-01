Президент США Дональд Трамп заработал более $1,2 млрд на криптовалютных проектах за 2025 год — первый год своего второго срока. Это следует из ежегодной финансовой декларации на 927 страницах, опубликованной Управлением по правительственной этике США (OGE).

Основную часть дохода принесли два направления. Компания World Liberty Financial — криптовалютный проект, сооснователями которого выступают Трамп, его сыновья и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, — обеспечила более $500 млн от продажи токенов и еще около $65 млн от продажи долей в головной структуре WLF Holdco LLC.

Вторым крупнейшим источником стал мемкоин $TRUMP, запущенный на блокчейне Solana за несколько часов до инаугурации Трампа в январе 2025 года. Компания CIC Digital LLC, управляющая монетой, заработала более $635 млн — почти целиком за счет роялти по лицензионному соглашению с организацией под названием Celebration Coins. CIC Digital также хранит в криптокошельках различные цифровые активы на сумму не менее $60 млн.

При этом стоимость обоих активов с момента старта продаж резко упала. Мемкоин $TRUMP, достигавший $74 вскоре после запуска, сейчас торгуется на уровне $1,68 — минус 98% от исторического максимума. Токены World Liberty Financial потеряли около 80% стоимости с начала торгов в сентябре 2025 года.

Криптовалютные доходы стали главной причиной почти тройного роста состояния Трампа: по оценке Forbes, оно выросло с $2,3 млрд в 2024 году до $6,5 млрд в 2026-м.

Декларация также фиксирует доходы от традиционного бизнеса. Курорт Mar-a-Lago принес более $77 млн, значительные суммы поступили от новых гостиничных и девелоперских проектов в ОАЭ ($10,4 млн) и Саудовской Аравии ($9 млн). Многие из стран, где Трамп развивает бизнес, в то же время ведут с США переговоры о тарифах и военной помощи. Кроме того, декларация показала, что через инвестиционные счета Трампа покупались акции частной тюремной компании GEO Group — одного из крупнейших подрядчиков иммиграционной службы ICE — начиная с десятого дня после инаугурации. Покупки продолжались на фоне роста числа задержанных мигрантов с 35 до почти 70 тысяч человек.

Криптовалютные доходы Трампа вызвали двухпартийную критику в Конгрессе. Противники указывают на конфликт интересов: президент подписал закон GENIUS Act о регулировании стейблкоинов и учредил стратегический резерв биткоина — одновременно лично получая миллиарды от криптоиндустрии. Бывший и. о. руководителя OGE Дон Фокс заявил, что этические нормы «полностью выброшены в окно».

Белый дом отверг обвинения. Пресс-секретарь Анна Келли заявила, что «ни президент, ни его семья никогда не участвовали и не будут участвовать в конфликтах интересов». По ее словам, криптополитика Трампа направлена на то, чтобы «сделать Соединенные Штаты мировой столицей криптовалют».

В отличие от своих предшественников, Трамп не передал активы в слепой траст. По заявлению Trump Organization, бизнесом управляют сыновья президента, а сделки проводятся через сторонние финансовые институты с помощью автоматических алгоритмов.