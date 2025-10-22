Данные исследования European Heart Journal (EHJ), согласно которым среди женщин, профессионально занимающихся бодибилдингом, в 20 раз выше доля случаев внезапной сердечной смерти, чем у любительниц, соответствуют реальной картине. Такое мнение в беседе с RTVI высказала мастер спорта международного класса по бодибилдингу, четырехкратная чемпионка России Наталья Батова.

Ранее EHJ опубликовал исследование о высоком риске внезапной сердечной смерти (sudden cardiac death) у женщин-бодибилдеров. Среди почти 9,5 тыс. участниц международных соревнований в 2005-2020 годах умерли 32, каждая третья — от остановки сердца. У профи вероятность такой смерти в 20 раз выше, чем у любителей, выяснили ученые. Эксперты объясняют это воздействием жестких тренировок, обезвоживания, диет и стимуляторов на женское сердце.

«Думаю, что статистика правильная. И я думаю, что меня ждет такая же смерть, потому что у нас увеличенное сердце. Это, кстати, не только бодибилдинга касается. Думаю, что если вы посмотрите статистику других видов спорта — легкая атлетика, лыжи, — то, полагаю, что статистика там будет не лучше, чем у нас», — сообщила RTVI Батова.

Она уточнила, что подобные ситуации могут происходить, когда бодибилдеры, чье сердце увеличилось из-за тренировок, внезапно прекращают занятия.

Батова напомнила о смерти экс-президента Всероссийской федерации силового экстрима Владимира Турчинского (Динамит), который умер в возрасте 46 лет в 2009 году из-за сердечной недостаточности.

«Он умер как раз от того, что не мог заниматься. У него не было возможности тренироваться. Интенсивности нет, а сердце привыкло перекачивать большие объемы крови. И тут эти объемы падают. Это как с машиной. Включите двигатель и пусть машина вхолостую работает — она у вас загнется через какое-то время. Сердце — это тот же самый мотор. Если бросаешь резко, уходишь из спорта — ну, лет пять врачи дают. Либо сердечная недостаточность, либо смерть. Так что это вполне оправданная статистика», — заключила собеседница RTVI.