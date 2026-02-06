Мэра мексиканского города Текила (штат Халиско) Диего Риверу Наварро арестовали по обвинению в вымогательстве у местных производителей текилы и пива. Об этом сообщил министр безопасности страны Омар Гарсия Харфуч на своей странице в Х.

Задержание прошло в рамках федеральной операции «Рой», направленной на борьбу с вымогательствами и коррупцией. Помимо мэра Текилы, были задержаны еще три муниципальных чиновника — руководитель муниципальной полиции, директор налоговой службы и глава департамента общественных работ. Основаниями для их ареста послужили жалобы граждан и данные разведки.

Диего Ривера Наварро — член правящей партии Мексики «Морена». The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление мексиканского правительства пишет, что мэр Текилы известен тем, что «возглавляет коррупционную сеть в городском совете, в рамках которой государственные чиновники вымогают деньги у бизнесменов и торговцев <…>, а также присваивают государственные средства».

NYT отмечает, что одну из жалоб против чиновников подал крупнейший в мире производитель текилы Becle (бренд Jose Cuervo). Представители компании утверждали, что власти города Текила заставляют их платить налог в 20 раз выше нормы и штрафы в размере $3,5 млн в обмен на разрешение продолжить производство.

При этом за несколько часов до того, как Becle подал жалобу, Наварро сообщал, что компания и его администрация якобы достигли соглашения. При этом губернатор штата Халиско уточнил, что обвинения в сторону властей Текилы выдвинули как минимум десять компаний.

Среди прочего, Наварро и других арестованных чиновников связывают с одной из самых крупнейших преступных группировок Мексики — «Новым поколением Халиско» (Cartel Jalisco Nueva Generacion, CJNG). NYT напоминает, что в 2025 году Наварро вызывали для дачи показаний в прокуратуру штата Халиско, после выступления музыкальной группы Los Alegres del Barranco, на котором со сцены были показаны изображения лидера CJNG.

За месяц до концерта Наварро заявлял, что отменит мероприятие, чтобы «не допустить прославления преступлений». Однако концерт состоялся. Позже у участников музыкальной группы отозвали американское гражданство.