Россия намерена опубликовать адреса производств беспилотников для Украины, расположенных в Канаде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 10 июня, передает ТАСС. По ее словам, Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с действиями Оттавы.

Захарова указала, что Канада «перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис, отброшены все маски, проявилась вся сущность отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны».

«Мы все видим, все знаем, мы делаем соответствующие выводы», — сказала она.

В конце мае в канадском правительстве сообщили, что Министерства обороны Украины и Канады подписали соглашение о поддержке производства беспилотников для ВСУ на территории последней. Стороны, в частности, договорились создать совместное предприятие Airlogix-Sentinel (учреждено украинской оборонной компанией Airlogix и канадской Sentinel Research and Development).

Комментируя соглашение, посол России в Канаде Олег Степанов заявил ТАСС, что подобные договоренности являются частью «враждебной по отношению к нашей стране» политики кабинета канадского премьер-министра Марка Карни. По словам дипломата, подобные действия демонстрируют желание Оттавы «подпитывать конфликт» ради собственной выгоды.

«Россия будет учитывать это изменение в своем военном и политическом планировании», — подчеркнул Степанов.

Согласно данным канадского правительства от мая 2026 года, за последние четыре года Оттава выделила на помощь Киеву в общей сложности более $25,5 млрд, в том числе $8,5 млрд военной поддержки.

Россия осуждает помощь Украине со стороны третьих стран. В апреле Минобороны РФ опубликовало адреса и названия предприятий по выпуску беспилотников и их компонентов в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Турции и Израиле.