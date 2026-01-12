Российскому послу в Армении Сергею Копыркину вручили ноту протеста в связи со словами телеведущего Владимира Соловьева о возможности проведения специальной военной операции на территориях, составляющих зону влияния России, куда, по мнению журналиста, входит кавказская республика. Об этом пишет News.am со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

«Российский посол в Армении был вызван в Министерство иностранных дел и ему вручена нота протеста, выражающая глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала», — сказала она.

По словам Бадалян, представители внешнеполитического ведомства назвали подобные слова «враждебным проявлением» и неприемлемым посягательством на суверенитет страны, а также грубым нарушением основополагающих принципов для дружественных отношений между двумя странами.

В эфире передачи «Соловьев Live» 10 января российский телеведущий прокомментировал похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими войсками и заявил, что Россия должна уделять внимание не Сирии и Латинской Америке, а следить за ближним зарубежьем.

«Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — вот это гигантская проблема. <…> И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить — игры кончились. Плевать на международное право и международный порядок», — сказал он.

Соловьев также напомнил, что России было необходимо начать специальную военную операцию на Украине для защиты своей национальной безопасности, и задался вопросом о том, почему Москва не может предпринять аналогичные действия в других точках своей зоны влияния, «исходя из тех же самых соображений».