Миллиардер Роман Авдеев продал свою долю в концерне «Россиум» и таким образом вышел из всех российских активов. Об этом он сообщил в своем фейсбуке*.

Доля Авдеева в «Россиуме» перешла структурам его бизнес-партнера Сергея Сударикова, сообщил бизнесмен.

«В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России», — говорится в посте Авдеева.

Он назвал сделку «логичным шагом, завершающим многолетнее партнерство» с Судариковым. По словам Авдеева, это решение позволит ему сосредоточиться на детях (бизнесмен воспитывает шестерых кровных и 17 усыновленных детей), а также на других «важных аспектах жизни, не связанным с бизнесом». Причину продажи российских активов Авдеев не назвал.

Роман Авдеев занимает 108 место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается $1,2 млрд. Авдееву принадлежало 62% в концерне «Россиум», куда входят Московский кредитный банк, НПФ «Эволюция», девелоперская компания «Инград» и управляющая недвижимостью компания Metrika Investments.

После начала военной операции на Украине брокерская компания Авдеева Sova Capital, зарегистрированная в Великобритании, перешла под управление внешней администрации. В марте 2023 года суд в Лондоне разрешил Sova передать российские ценные бумаги на 274,4 млн фунтов стерлингов компании «Доминанта» Авдеева и Сударикова.

Авдеев также был владельцем футбольного клуба «Торпедо» и стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве. В августе СМИ писали, что новым владельцем «Торпедо» стал бизнесмен Леонид Соболев.

После начала боевых действий на Украине как минимум семеро миллиардеров вышли из российского гражданства: сооснователь Revolut Николай Сторонский, Рубен Варданян, сооснователь Mail.Ru Group Юрий Мильнер, основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов, основатель и глава энергетической компании «Арети» Игорь Макаров, банкир Олег Тиньков** и бывший владелец Coalco International Василий Анисимов.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов