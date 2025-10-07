Власти Литвы приняли решение снизить уровень охраны белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, сообщил министр иностранных дел страны Кестутис Будрис в интервью литовскому телерадиовещателю LRT.

С момента переезда в Литву в 2020 году Тихановская находилась под круглосуточной защитой — как на территории страны, так и за её пределами. По данным LRT, ежегодные расходы на обеспечение её безопасности составляли около 1 миллиона евро и включали не только оплату услуг личной охраны, но также содержание резиденции, транспорт и использование VIP-лаунжей в аэропортах.

С октября 2025 года ответственность за безопасность Тихановской перейдёт от Службы охраны руководства государства (VAD) к Бюро криминальной полиции, которое обычно обеспечивает защиту частных лиц, сталкивающихся с реальными угрозами, — например, свидетелей или потерпевших по уголовным делам.

Будрис уточнил, что и сама Тихановская, и её офис были заранее уведомлены о предстоящих изменениях, причем сам министр лично обсуждал с ней этот вопрос. Переход на новый, менее интенсивный режим охраны для белорусской оппозиционерки будет осуществляться постепенно и завершится к ноябрю 2025 года.

В Беларуси против представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в экстремизме и попытках насильственного свержения власти. Тихановскую заочно приговорили к 13 годам колонии. Уголовное преследование оппозиционеров началось после президентских выборов 2020 года, официальные итоги которых они объявили сфальсифицированными: по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко тогда набрал свыше 80% голосов.