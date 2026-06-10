Ормузский пролив в ближайшее время останется фактически закрытым, а полноценные поставки нефти через этот водный путь восстановятся не ранее 2027 года, следует из прогноза Минэнерго США, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA).

Как прогнозирует ведомство, поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года.

«Однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, что, по нашему мнению, произойдет не раньше начала 2027 года», — указано в прогнозе.

Таким образом, Минэнерго закладывает в базовый сценарий поэтапное открытие Ормузского пролива и постепенный рост объемов поставок, а не резкий возврат к прежнему уровню судоходства.

Согласно прогнозу ведомства, ограниченный доступ к проливу сохранится как минимум до конца 2026 года.

В свою очередь, министр энергетики США Крис Райт заявил 9 июня, что экспорт нефти через Ормузский пролив за последнее время начал «значимо» увеличиваться. В то же время он признал, что «понадобится много месяцев», чтобы в зоне Персидского залива восстановился прежний уровень поставок энергоносителей и критически важных материалов, таких как сера, гелий и смазочные материалы.

Из отчета EIA также следует, что Минэнерго повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году до $95,39 за баррель. По прогнозу ведомства, в 2027-м цена Brent составит в среднем $79,39 за баррель — там ожидают, что после постепенного восстановления судоходства через Ормузский пролив страны начнут восстанавливать сокращенную добычу нефти, вследствие чего цены на сырье начнут снижаться.

Стало известно, как США тайно водят суда через Ормузский пролив