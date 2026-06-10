Ормузский пролив в ближайшее время останется фактически закрытым, а полноценные поставки нефти через этот водный путь восстановятся не ранее 2027 года, следует из прогноза Минэнерго США, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA).

Как прогнозирует ведомство, поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года.

«Однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, что, по нашему мнению, произойдет не раньше начала 2027 года», — указано в прогнозе.

Таким образом, Минэнерго закладывает в базовый сценарий поэтапное открытие Ормузского пролива и постепенный рост объемов поставок, а не резкий возврат к прежнему уровню судоходства.

Согласно прогнозу ведомства, ограниченный доступ к проливу сохранится как минимум до конца 2026 года.

В свою очередь, министр энергетики США Крис Райт заявил 9 июня, что экспорт нефти через Ормузский пролив за последнее время начал «значимо» увеличиваться. В то же время он признал, что «понадобится много месяцев», чтобы в зоне Персидского залива восстановился прежний уровень поставок энергоносителей и критически важных материалов, таких как сера, гелий и смазочные материалы.

Из отчета EIA также следует, что Минэнерго повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году до $95,39 за баррель. По прогнозу ведомства, в 2027-м цена Brent составит в среднем $79,39 за баррель — там ожидают, что после постепенного восстановления судоходства через Ормузский пролив страны начнут восстанавливать сокращенную добычу нефти, вследствие чего цены на сырье начнут снижаться.