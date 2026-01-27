Сокращение закупок российской нефти привело к «резкому росту» числа танкеров около берегов Омана и Индии, которые ждут разгрузки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Поставки топлива из России еще в конце 2025 года упали до 1,2 млн баррелей в день — это «минимум более чем за три года», отмечает агентство.

«Первые данные за январь показывают еще большее падение: в среднем 1,12 млн баррелей в сутки за первые 25 дней месяца. Это совпадает с введением 21 января запрета Евросоюза на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти», — говорится в статье.

Из-за значительного сокращения закупок нефти из России резко возросло количество танкеров, которые «простаивают у побережья Индии и рядом с Оманом в последние недели», утверждает Bloomberg: «только один из них был разгружен». Некоторые из судов направляются в Китай, уточняет агентство, или в Индонезию — в последней были выгружены минимум три танкера.

По оценке агентства, общий объем нефти на танкерах сейчас составляет около 140 млн баррелей, 60 млн из которых прибыли в последние несколько месяцев.

По данным Bloomberg, ситуация будет ухудшаться из-за ужесточения санкций со стороны стран Евросоюза и Великобритании против так называемого «теневого флота» России.

Ранее Франция заявила, что захватила нефтяной танкер Grinch, который якобы шел из Мурманска.

«В тот же день два других танкера, везущих российскую нефть из Мурманска, развернулись и вернулись в арктический порт», — утверждает агентство.

27 января министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил в эфире Bloomberg TV, что Нью-Дели сократила импорт российской нефти на 28% благодаря диверсификации источников поставок. По его словам, объем закупок снизился с 1,8 млн до 1,3 млн баррелей в сутки. Теперь Индия, являющаяся третьим по величине импортером нефти в мире, закупает топливо у 41 страны вместо прежних 27 и намерена наращивать торговлю энергоносителями с США и Канадой.

В настоящее время Индия покупает у Соединенных Штатов энергоносители на сумму 15 млрд долларов ежегодно, однако крупным поставщиком может стать и Канада — между странами уже начались межведомственные переговоры по энергетике, уточнил министр. Пури также отметил, что Индия планирует увеличить долю газа в энергобалансе до 15%, а ожидаемое в ближайшие годы снижение цен на газ повысит потребление электроэнергии и удобрений в стране.

Ранее Совет ЕС сообщил, что Евросоюз, начиная с 2027 года, планирует полностью отказаться от поставок российского газа. В документе отмечалось, что за последние годы импорт российской нефти в Европу сократился до менее 3% в 2025 году благодаря санкциям, в то время как объемы поставок газа из РФ составляют около 13% европейского импорта стоимостью свыше 15 млрд евро ежегодно.

Еврокомиссия планирует подготовить предложения о поэтапном отказе от российской нефти к концу 2027 года.