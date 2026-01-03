Вооруженные силы и граждане Венесуэлы должны оказать сопротивление США после нападения на страну. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Они напали на нас, но они не победят нас. Объединившись, солдаты и народ сформируют нерушимую стену сопротивления. Наше призвание — мир, но наше наследие — борьба за свободу», — сказал он.

Министр назвал вторжение «величайшим вызовом», с которым когда-либо сталкивалась Венесуэла, и обвинил Вашингтон в «жадности» из-за стремления захватить стратегические ресурсы страны под прикрытием «предполагаемой борьбы с наркотерроризмом».

«Этот омерзительный поступок направлен на то, чтобы добиться смены режима и подчинить нас шпионским планам североамериканского империализма, попирая неотъемлемое право на самоопределение, за которое боролись наши освободители и которое сегодня мы призваны защищать с тем же достоинством», — заявил он.

Глава Минобороны сказал, что американские военные вертолеты атаковали ракетами мирное население и в настоящее время власти страны занимаются сбором информации о погибших и раненых в результате «трусливых» действий США, а также призвал граждан «проявить унаследованное мужество».

«Варварство вторгнувшихся сил осквернило нашу святую землю. <…> Мы протягиваем друг другу руки в братском единстве, но сегодня мы сжимаем кулаки, чтобы защитить то, что принадлежит нам. <…> Покажите миру, из чего мы сделаны», — сказал он.

Глава оборонного ведомства также призвал международные организации и мировое сообщество выразить осуждение американским властям в связи с нарушением международного права.